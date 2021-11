Moro pode tirar votos de Bolsonaro, mas não atrapalha reeleição, diz deputado

Em entrevista à Jovem Pan, Guilherme Derrite falou sobre a possível indicação de um nome do Progressistas para o cargo de vice-presidente

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Na visão de Derrite, o ex-juiz Sergio Moro deve conquistar votos do eleitor bolsonarista, mas a queda na popularidade prejudica



O deputado Guilherme Derrite (PP) reconhece que o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato à presidência da República, pode tirar votos do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ele acredita que isso não deve atrapalhar a reeleição. Em entrevista à Jovem Pan, o parlamentar avaliou o cenário disse que o ex-juiz perdeu popularidade. “Atrapalha, com certeza. Agora, dizer que o Sergio Moro é o mesmo de 2018, 2019, também não é. Caiu muito a popularidade do ex-ministro Sergio Moro até pelas atitudes tomadas por ele enquanto ministro da Justiça, ficou muito em cima do muro em questões polêmicas e não se posicionava. E a maneira como ele saiu [do governo] também.”

Guilherme Derrite afirmou ainda que se Bolsonaro entrar para o Partido Liberal, a tendência é que o Progressistas indique o vice-presidente. “Podendo indicar uma liderança política do Nordeste, local onde o presidente tem a maior dificuldade na diferença de intenções e votos com o Lula, com a esquerda. Então, dentro desse contexto, o Progressistas vai acabar indicando alguém, tem vários nomes sendo cogitados. Fala-se do ministro Fábio Faria, Ciro Nogueira, mas para o presidente tem que ser muito bem pensado e, de fato, que venha alguém que traga um capital político para que engrosse a votação e garanta a reeleição.”

*Com informações da repórter Elisângela Almeida