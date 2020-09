Em discurso à militância, Lula ataca Bolsonaro por políticas econômicas e ambientais

O petista acusou o presidente de incentivar queimadas e desmatamento no Brasil

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Lula comparou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro



O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou nesta segunda-feira, 21, o “Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil”. A cerimônia de lançamento do programa foi transmitida pela internet e contou com as participações de vários integrantes do partido, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que aproveitou o discurso para atacar o presidente da República, Jair Bolsonaro. O líder petista criticou a política econômica do atual governo, dizendo que não se deve “pensar apenas em metas fiscais”. “É só pegar a vida de qualquer um. Quando a gente começa a trabalhar e a ter salário, como a gente melhora de vida? Essa gente pensa exatamente ao contrário, eles vendem política fiscal, mas não pensa em política social. A gente pensa em política de inflação, mas não pensa em política de meta de emprego. Então, o mesmo Estado como posso pensar na meta de inflação e não pensar na meta de emprego.”

Lula acusou Bolsonaro de incentivar queimadas e desmatamento. “O nosso presidente continua incentivando desmatamento, continua incentivando o incêndio como se fosse Homero tocando fogo em Roma. Na tentativa de agradar quem? O que os produtos rurais, mesmo os mesmos grandes produtores, sabem é que a essa política de desmatamento não favorece a quem quer exportar”, afirmou. O ex-presidente também criticou a visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Roraima, na sexta-feira, 18, e comparou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro. “Esse país aprendeu a rir, aprendeu a acreditar em si próprio. Quando você vê um secretário de Estado adentrar ao território nacional para ir fazer provocação com que direito? O que o Trump tem de melhor que o Maduro? Pelo menos a gente não tem notícia que o Maduro conta 11 mentiras por dia com fake news, como a imprensa americana diz que o Trump conta.”

*Com informações do repórter Vitor Brown