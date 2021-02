Estados Unidos retornam ao Conselho de Direitos Humanos da ONU

Neste primeiro momento, o retorno do país ao órgão será apenas como observador; ao final de 2021, a diplomacia de Joe Biden pretende apresentar uma candidatura formal para voltar a ser um membro ativo

O movimento marca mais uma promessa de campanha de Joe Biden que reverte políticas de seu antecessor, Donald Trump



Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira, 08, que estão retornando ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. O anúncio foi feito durante reunião das Organização das Nações Unidas, realizada em Genebra, na Suíça, pelo diplomata Mark J.Cassayre. Em seguida, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que “o órgão destaca os países com os piores históricos de direitos humanos e pode servir como um farol para aqueles que lutam contra a injustiça e a tirania”. E completou “é por isso que os Estados Unidos estão de volta”. Neste primeiro momento, a volta dos americanos ao órgão da ONU será apenas como observador. Ao final de 2021, a diplomacia de Joe Biden pretende apresentar uma candidatura formal para voltar a ser um membro ativo, com poder de voto.

Atualmente, o Conselho conta com 47 países-membros, sendo que os EUA foi o primeiro país na história a sair voluntariamente, por decisão do ex-presidente Donald Trump. Uma das críticas feitas na época é que violadores dos direitos humanos têm muita influência dentro do conselho. Entre as nações mais criticadas estão China, Rússia, Venezuela, Cuba e Eritreia. O movimento marca mais uma promessa de campanha de Joe Biden que reverte políticas de seu antecessor. No entanto, a volta enfrentou resistência de representantes republicanos. Em 5 de fevereiro, os congressistas enviaram uma carta para o presidente Biden pedindo que ele reconsidere a decisão devido Israel ser um aliado dos Estados Unidos.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda