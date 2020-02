Governo prepara resgate de 74 britânicos em navio isolado no Japão

EFE/EPA/JEROME FAVRE Governo tenta resgatar os 74 britânicos que estão a bordo



O governo britânico está organizando mais um voo de socorro para resgatar cidadãos do país atingidos pelo coronavírus. Trata-se do caso do navio Diamond Princess, um cruzeiro que está isolado no Japão desde o dia 3 de fevereiro.

454 casos de coronavírus já foram confirmados na embarcação – é o principal foco de contaminação fora da China até o momento.

Os Estados Unidos já retiraram os cerca de 300 cidadãos do país que estavam confinados no navio. Agora, o governo de Londres tenta resgatar os 74 britânicos que estão a bordo – entre tripulantes e passageiros.

Essas pessoas, que já estão confinadas no navio há quase um mês, considerando o tempo de viagem, também devem passar por um período de quarentena quando chegarem aqui na Inglaterra.

Quatro britânicos que estavam no Diamond Princess, que está atracado em Yokohama, testaram positivo para o coronavírus e foram levados para hospitais japoneses.

Aqui no Reino Unido a situação ainda parece estar sob controle com apenas nove casos confirmados da doença.

Os agentes de saúde britânicos já realizaram mais de quatro mil e 500 testes de coronavírus em pessoas que apresentaram sintomas suspeitos, mas a imensa maioria deu negativo.