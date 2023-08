Jorge Seif diz que Senado pode convocar integrantes da Sleeping Giants Brasil: ‘Mentiras com crime de ódio’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, senador falou da investigação da Comissão de Comunicação e Direito Digital contra a entidade

Reprodução/Jovem Pan News Senador Jorge Seif durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou nesta quinta-feira, 10, que a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) do Senado Federal pode convocar integrantes da entidade autodenominada Sleeping Giants Brasil. Como o site da Jovem Pan mostrou, os senadores aprovaram nesta quarta-feira, 9, um requerimento de parlamentares para investigar o grupo por “interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição”. Os congressistas apontam tentativa do Sleeping Giants de interferência no processo democrático e questionam a legitimidade do grupo ativista como “órgão fiscalizador da imprensa no país”, além de uma tentativa de “direcionar o mercado publicitário nacional”. “Se entendermos que os documentos que nós solicitarmos trouxerem esses subsídios, de que eles têm cometido crimes e atacado empresas de forma sistemática para obtenção de lucro ilícito e também manobrando mentiras com crime de ódio na internet, sem dúvida nenhuma os senadores podem fazer essa convocação para que eles prestem mais informações. A partir dessas investigações, vamos fazer a denúncia para a Justiça”, reforçou Seif durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Na sessão desta quarta-feira, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou que o “Sleeping Giants faz chantagens contra aqueles órgãos de comunicação de que eles não gostam”. “Eles perseguem há muito tempo a Jovem Pan e outros órgãos, indo diretamente nos anunciantes. Então, queremos saber em nome de quem eles fazem essa chantagem, quem os financia, como foram criados. São simples informações”, completou o parlamentar. No documento aprovado, os parlamentares citam suposta prática de coação a empresas e defendem que o Estado não pode ser conivente. “As atitudes do Sleeping Giants na mobilização de seu público seguidor com o intuito de coagir os patrocinadores da Jovem Pan se traduzem em uma tentativa de censura? Não estaríamos diante de uma grave afronta à liberdade de expressão, ou seja, apenas o que “eles” querem que seja divulgado é o que tem que ser dito por todos, e quem divergir de sua opinião deve ser extinto?”, questionam os parlamentares no requerimento.

Em entrevista ao programa Prós e Contras, da Jovem Pan News, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) defendeu que o estudo a ser conduzido pela CDD do Senado sobre as atividades da entidade autodenominada Sleeping Giants Brasil é o primeiro passo para que o Congresso Nacional possa ‘estabelecer limites’ e evitar qualquer tipo de coação nas redes sociais. “Começa a se tornar uma espécie de chantagem contra um segmento que são contrários. (…) Eles estão em um limbo (das redes sociais) e precisamos corrigir isso pelo Congresso. A Constituição diz que o anonimado em rede é proibido, a gente precisa decidir quem são os responsáveis, agora temos que transformar isso em leis, há necessidade de punições para quem usa e abusa do direito à democracia”, defendeu o senador.

Além de Carlos Viana, Plínio Valério e Jorge Seif, assinaram o pedido Izalci Lucas (PSDB-DF), Carlos Portinho (PL-RJ), Eduardo Gomes (PL-TO), Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos Rogério (PL-RO), Damares Alves (Republicanos-DF), Cleitinho (Republicanos-MG), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Jaime Bagattoli (PL-RO), Marcio Bittar (União-AC), Esperidião Amin (PP-SC), Styvenson Valentim (Podemos-RN) e Marcos Pontes (PL-SP).

Confira a íntegra da entrevista com o senador Jorge Seif (PL-SC):