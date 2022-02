Justiça Federal retira acusação de terrorismo contra Eduardo Fauzi

Empresário foi responsável por ataque com bomba caseira à sede da produtora Porta dos Fundos em 2019

Reprodução/YouTube Eduardo Fauzi, suspeito de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos



A Justiça Federalretirou a denúncia de terrorismo contra o empresário Eduardo Fauzi, que está preso na Rússia após um ataque com uma bomba caseira à sede da produtora Porta dos Fundos no ano de 2019. Fauzi fugiu para a Rússia após o ataque com coqueteis molotov e foi preso pela Interpol em setembro de 2020. O Tribunal Regional Federal da segunda região decidiu retirar a acusação de terrorismo que pesava contra o economista e empresário. No entanto, manteve a prisão preventiva até que a Justiça do Rio de Janeiro se posicione sobre o caso. A mudança pode dificultar o processo de extradição de Fauzi ao Brasil. Segundo os advogados de Fauzi, todas as decisões que foram tomadas até então, na esfera federal, foram anuladas. Consequentemente, não podem servir de fundamento para o processo de extradição. Agora, o caso saiu da competência da Justiça federal e desceu para a Justiça Estadual. O ataque contra a produtora ocorreu próximo ao Natal de 2019, quando o grupo Porta dos Fundos divulgou um vídeo polêmico no qual falava sobre a sexualidade de Jesus Cristo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga