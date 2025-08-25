Lula recebe presidente da Nigéria nesta segunda com objetivo de ampliar parcerias comerciais entre países

País nigeriano é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, com uma movimentação financeira de aproximadamente US$ 2 bilhões em 2024, um aumento de 20% em relação a 2023

Ricardo Stuckert/PR Lula da Silva recebe, nesta segunda-feira (25), o presidente da Nigéria, Bola Tinubu



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta segunda-feira (25), o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro tem como objetivo principal ampliar as parcerias comerciais e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. A agenda oficial prevê uma reunião inicial mais restrita entre os dois chefes de Estado, seguida por um encontro ampliado com a participação de ministros da equipe econômica de ambos os governos. Ao final, estão previstas a assinatura de atos normativos e uma declaração conjunta à imprensa.

A visita do líder nigeriano ocorre em um momento estratégico para o Brasil, que busca diversificar seus parceiros comerciais. A Nigéria já é o quarto maior parceiro comercial do país no continente africano, com uma movimentação financeira de aproximadamente US$ 2 bilhões no ano passado, um aumento de 20% em relação a 2023.

A aproximação com nações africanas é vista como uma alternativa para reduzir a dependência econômica de mercados tradicionais. O presidente Bola Tinubu também terá encontros com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Ainda nesta segunda, o presidente Lula anunciará novas linhas de crédito para a indústria 4.0 em uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, reforçando a pauta econômica do governo.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA