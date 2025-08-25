Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Lula recebe presidente da Nigéria nesta segunda com objetivo de ampliar parcerias comerciais entre países

Lula recebe presidente da Nigéria nesta segunda com objetivo de ampliar parcerias comerciais entre países

País nigeriano é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, com uma movimentação financeira de aproximadamente US$ 2 bilhões em 2024, um aumento de 20% em relação a 2023

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 09h26 - Atualizado em 25/08/2025 09h26
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Lula discursa na Plaza de Armas, em Bogotá, durante a Cúpula dos Países Amazônicos Lula da Silva recebe, nesta segunda-feira (25), o presidente da Nigéria, Bola Tinubu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta segunda-feira (25), o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro tem como objetivo principal ampliar as parcerias comerciais e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. A agenda oficial prevê uma reunião inicial mais restrita entre os dois chefes de Estado, seguida por um encontro ampliado com a participação de ministros da equipe econômica de ambos os governos. Ao final, estão previstas a assinatura de atos normativos e uma declaração conjunta à imprensa.

A visita do líder nigeriano ocorre em um momento estratégico para o Brasil, que busca diversificar seus parceiros comerciais. A Nigéria já é o quarto maior parceiro comercial do país no continente africano, com uma movimentação financeira de aproximadamente US$ 2 bilhões no ano passado, um aumento de 20% em relação a 2023.

A aproximação com nações africanas é vista como uma alternativa para reduzir a dependência econômica de mercados tradicionais. O presidente Bola Tinubu também terá encontros com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ainda nesta segunda, o presidente Lula anunciará novas linhas de crédito para a indústria 4.0 em uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, reforçando a pauta econômica do governo.

*Com informações de Igor Damasceno

Leia também

Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro à AGU por vídeo com fake news
Tarcísio intensifica idas a Brasília em meio a especulações sobre 2026

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >