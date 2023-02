Ministro Juscelino Filho é processado por dívida em banco

Instituição cobra R$ 831,4 mil por empréstimo rural feito em cidade do Maranhão; acordo extrajudicial pode ser negociado pelo comandante do Ministério das Comunicações

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Empréstimo aconteceu em 2009 na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão



O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) está sendo processado por uma dívida de banco. Segundo a revista Veja, o banco cobra R$ 831,4 mil desde 2009 por um empréstimo rural na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, governada pela irmã de Juscelino, Luana Rezende. O ministro destinou R$ 16 milhões em emendas de relator para a cidade, sendo R$ 5 milhões do orçamento secreto apenas para asfaltar uma estrada de 19 quilômetros na região, onde ele e a família têm três fazendas, que foram beneficiadas pela estrada. A prefeitura contratou para essa obra, em uma licitação que contou com apenas uma empresa, um empresário conhecido da família há 20 anos, segundo o ministro, e que foi preso por corrupção em 2022, acusado de pagar propina para operadores para conseguir obras na cidade. Ele é um dos principais operadores do orçamento secreto. Como se trata de um financiamento para benfeitoria de propriedades do ministro, a dívida ainda pode ser renegociada em uma tentativa de acordo extrajudicial.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor