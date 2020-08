Motorista da Uber é encontrado morto em São Paulo

Diogo Moreira Silva estava desaparecido desde a segunda-feira, 10, quando saiu para trabalhar

Reprodução / Facebook O veículo da vítima estava na garagem do estabelecimento e, aparentemente, nada foi levado



Um motorista da Uber, empresa de aplicativo de transporte, foi encontrado morto em quarto de motel na região do Jaçanã, na Zona Norte de São Paulo. Diogo Moreira Silva estava desaparecido desde a segunda-feira, 10, quando saiu para trabalhar em seu veículo, um Toyota Etios Hatch prata. Preocupada com seu desaparecimento, a família divulgou foto nas redes sociais em busca de informações.

Casado e pai de um casal de gêmeos, Silva foi achado morto na noite desta terça-feira, 11, em uma das suítes do Passione Motel, localizado na altura do quilômetro 88 da pista sentido Minas Gerais da Rodovia Fernão Dias, no Parque Edu Chaves. O veículo da vítima estava na garagem do estabelecimento e, aparentemente, nada foi levado. As polícias Civil e Militar não informaram se havia sinais de violência no quarto. O caso foi registrado no Septuagésimo Terceiro Distrito Policial, do Jacanã, e vai ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore