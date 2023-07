New York Times menciona Moraes em texto sobre reforma em Israel

Reportagem cita o Brasil ao discutir a ofensiva do governo israelense contra a Suprema Corte

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do STF, é citado em reportagem sobre reforma judiciária em Israel



O jornal norte-americano The New York Times usou a figura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como exemplo de reação a ataques contra o Judiciário. A reportagem menciona o Brasil ao discutir a ofensiva do governo de Israel contra a Suprema Corte. Na semana passada, o parlamento israelense aprovou a primeira parte de uma lei que reduz o poder do Judiciário e que também proíbe a Suprema Corte de revisar as decisões do governo com base no princípio da “razoabilidade”. Neste fim de semana, inclusive, milhares de israelenses foram às ruas protestar contra a reforma. Em relação à reportagem, o The New York Times diz que “na eleição para a campanha de 2022 no Brasil, Moraes, que também era responsável pelas eleições, ordenou a remoção de milhares de postagens em redes sociais para impedir a disseminação de informações falsas e tomou outras medidas extraordinárias para impedir ataques de Bolsonaro, que acabou sendo derrotado pelos eleitores”. No entanto, em nenhum trecho a reportagem detalha quais foram as ações ou decisões de Moraes.

*Com informações da repórter Soraya Lauand.