Nove em cada dez empresários estão preocupados com a crise hídrica, diz CNI

Segundo especialista, aumento no custo da energia vai impactar a retomada da produção industrial; ministro Bento Albuquerque descarta racionamento

Divulgação/Portal Brasil

Nove em cada dez empresários estão preocupados com a crise hídrica no Brasil. É o que mostra um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) junto a 570 empresas. O maior temor é com o aumento do custo da energia. Outros 63% se dizem preocupados com o risco de racionamento e 61% com a possibilidade de instabilidade ou de interrupções no fornecimento de energia. Mais da metade dos empresários também acreditam que a crise reduzirá a competitividade das empresas. Para tentar amenizar os efeitos, eles pretendem intensificar os investimentos em ações de eficiência energética e em geração distribuída de energia. O especialista em energia da CNI, Wagner Pereira, acredita que um aumento no custo da energia vai impactar a retomada da produção. “Principalmente em um momento em que estamos começando a ter uma retomada econômica, um aumento de produção. Isso teria um impacto na competitividade das empresas e reduziria a recuperação industrial referente às perdas durante a pandemia, que foram bastante severas para a indústria.”

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou a possibilidade de racionamento de energia. “Nós mantemos o monitoramento do setor elétrico 24 horas por dia e desde o final do ano passado, em outubro, verificamos que as condições hidrológicas não eram favoráveis e aí começamos a adotar medidas para que preservássemos os nossos reservatórios”, afirmou. Em um estudo histórico divulgado nesta segunda-feira, 9, cientistas das Nações Unidas relatam como os humanos aquecerem a atmosfera, o oceano e o solo de forma “inequívoca”. As contínuas emissões de gases do Efeito Estufa já provocaram consequências severas para o planeta e vão resultar em problemas ainda piores caso não sejam reduzidas. A conclusão é do Painel Intergovernamental sobre o Clima da ONU. O Brasil não sai ileso das perspectivas apontadas no relatório. O estudo prevê aumento de temperaturas na América do Sul em taxas maiores que a média global, mais chuvas no sul e sudeste do Brasil e mais seca no Nordeste.

*Com informações da repórter Letícia Santini