Operação especial para o Réveillon no RJ começa nesta segunda; em SP, fogos serão silenciosos

Réveillon em Copacabana terá 15 minutos de queima de fogos



A operação para a virada do ano em Copacabana, palco de uma das maiores festas de Réveillon do mundo, começa nesta segunda-feira (30). Desde as 6 horas motoristas estão proibidos de estacionar nas vias do entorno do bairro até às 21 horas do dia 2 de janeiro. Já a pista rente à orla da Avenida Atlântica fecha às 7 horas da manhã de terça-feira (31). O bloqueio total ocorrerá às 17 horas.

No palco principal de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace, haverá shows das 19 horas às 3 horas. Entre os artistas que se apresentarão estão a cantora gospel Anayle Sullivan, o violinista Allyrio Mello; o pagode de Diogo Nogueira e do Ferrugem; além do DJ Malboro. Após a queima de fogos, a escola de samba da Mangueira vai se apresentar.

O governo do Rio de Janeiro espera receber quase três milhões de pessoas para a festa, sendo que, desse total, dois milhões são turistas. Serão quase dezessete toneladas de fogos de artifício espalhadas por dez balsas. A queima dos fogos, que durará 15 minutos, será filmada por drones e exibida em telões na praia.

Para fazer a segurança do público, 811 câmeras farão o monitoramento da festa. Desse total, 180 equipamentos estarão distribuídas em Copacabana.

Em São Paulo, a festa na Avenida Paulista terá início às 18 horas do dia 31. O palco será montado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, próximo ao metrô Consolação.

A virada será comemorada com a dupla de pop e folk Anavitória, os sertanejos Marcos e Beluti e com o axé de Chiclete com Banana. O cantor Lulu Santos também vai se apresentar, acompanhado de uma queima de fogos de artifício. Serão quase três toneladas de fogos e dez minutos de espetáculo que, para atender uma lei municipal, será silencioso. A bateria de samba Rosas de Ouro vai encerrar a festa às 2 horas.

Para ajudar na chegada e na saída do evento, o sistema metropolitano de São Paulo, formado por Metrô e CPTM, vai funcionar em horário diferenciado na virada. Na região central de São Paulo, as estações funcionarão ininterruptamente. O mesmo acontecerá com as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, da linha 2-Verde do metrô.

Já a estação Consolação será fechada às 16 horas do dia 31 e vai reabrir às 4h40 do primeiro dia de 2020. Na CPTM, as estações das linhas 7-Rubi, 8-Diamante e -Esmeralda funcionarão para embarque e desembarque até a 1 hora do dia 1º. O mesmo vai valer para as linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, serão contratados para a segurança do evento 1.200 policiais militares. Também estarão disponíveis 90 bombeiros e 560 seguranças privados.

*Com informações da repórter Nicole Fusco