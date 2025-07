Prefeito de Curitiba nega disputar a presidência em 2026

Em uma entrevista à Jovem Pan, Eduardo Pimentel destacou seu apoio ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, como candidato à presidência

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reafirmou seu compromisso de permanecer no cargo até o final de seu mandato, apesar das especulações sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026. Em uma entrevista à Jovem Pan, Pimentel destacou seu apoio ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, como candidato à presidência. Ele ressaltou a importância de lideranças políticas de centro-direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na discussão sobre o futuro do país. Pimentel enfatizou que a política é regida por prazos, mencionando o período de desincompatibilização em abril e as convenções em julho do próximo ano.

Além de abordar questões eleitorais, Pimentel discutiu temas nacionais, com destaque para a segurança pública. Ele defendeu o endurecimento das leis e a mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal, desde que acompanhada de aumento de recursos. O prefeito criticou a prática de transferir responsabilidades aos municípios sem o devido suporte financeiro, afirmando que é essencial que o orçamento acompanhe as novas atribuições. Pimentel expressou apoio à criação da Polícia Municipal, desde que haja recursos públicos adequados para sustentar essa mudança.

No que diz respeito a Curitiba, Pimentel destacou o enxugamento da máquina pública e as concessões à iniciativa privada como prioridades de sua gestão. Ele revelou que a privatização de parques, como o Ibirapuera em São Paulo, está sendo considerada, mas garantiu que a entrada permanecerá gratuita para a população. A remuneração viria de outras fontes, como restaurantes e souvenirs, garantindo que o acesso aos espaços públicos continue democrático. O prefeito também mencionou planos para revitalizar a região central da cidade, com a expectativa de apresentar um projeto em agosto que oferecerá descontos no IPTU e ISS para investidores na área.