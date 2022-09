Programação cultural vai até 11 de setembro no Museu do Ipiranga com shows e atrações gratuitas

Segundo o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, nova estrutura possui 400 mil obras de arte, dentre as quais 3,5 mil estão interativas e acessíveis, com uso de tecnologia

O Museu do Ipiranga está reaberto ao público depois de nove anos em processo de restauração. O secretário estadual de cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, concedeu uma entrevista à Jovem Pan News sobre a reabertura e a programação cultural agendada até o próximo domingo, 11. “O governo do Estado de São Paulo está proporcionando à população a oportunidade de uma celebração civil do bicentenário da Independência e da abertura do novo Museu do Ipiranga, uma celebração cultural e artística no Parque da Independência, de 7 de Setembro a 11 de setembro, sempre a partir das 17 horas, com muita música, dança, artes visuais, ballet de drones, um espetáculo de projeção mapeada na fachada do museu, enfim, atrações para todos os gostos, as nossas grandes orquestras aqui de São Paulo vão se apresentar também, grandes nomes da música popular brasileira. A ideia é que isso seja uma grande festa de todos e todas para que possamos celebrar em paz e tranquilidade, com muita alegria, a abertura do novo Museu do Ipiranga e o bicentenário da Independência”, ressaltou.

O secretário ainda destacou o restauro feito na obra do paraibano Pedro Américo que retrata Dom Pedro às margens do rio Ipiranga no momento em que decretou a Independência do Brasil. A obra foi, por anos, a única presente no Museu do Ipiranga e é, até hoje, a mais importante. “Houve um restauro desta obra, inclusive corrigindo problemas que ocorreram no restauro anterior, que não foi tão bem feito, enfim, então agora o público tem a oportunidade de ver o quadro do Pedro Américo, exatamente como ele pintou, como se estivéssemos em 1895, quando o edifício-monumento foi inaugurado, e este quadro apresentado ao público. Mas há muito mais. O museu tem um acervo de mais de 400 mil peças históricas e obras de arte das quais cerca de 3,5 mil estão sendo apresentadas de uma maneira completamente diferente, nova, inovadora também, com muita tecnologia, imersão, conteúdo multimídia, também a possibilidade de interatividade. É realmente um novo museu, 100% acessível para pessoas com necessidades especiais”, disse.

Ele ainda destacou a necessidade de agendamento, apesar da gratuidade, para acessar a exposição. “É fundamental que os interessados façam o agendamento online para que possam visitar o museu. Nós não estamos disponibilizando ingressos aqui justamente para organizar o fluxo e fazer com que todos possam ter uma experiência agradável e recompensadora. Sempre às segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, serão disponibilizados novos lotes de ingressos para cada semana. É fundamental que as pessoas acessem a plataforma Sympla diretamente ou então site do museu e, aí, será possível fazer este agendamento para conhecer este museu maravilhoso, esta obra magnífica que foi realizada aqui”, disse.

