Clubhouse: Saiba tudo sobre a rede social do momento

Durante o Morning Show, o jornalista Carlos Aros esclareceu como a plataforma tornou-se um fenômeno; confira como funciona, as maneiras de entrar no aplicativo e os artistas que já estão na rede social de bate-papos por áudio

Rafael Henrique/SOPA Images/Sipa USA Buscas pelo Clubhouse cresceram 525% em apenas na última semana



Nas últimas semanas, os internautas descobriram um novo fenômeno do mundo digital, a rede social Clubhouse. Segundo dados do Google, as buscas pelo aplicativo de bate-papo por áudios cresceram 525% apenas na última semana. A mais recente rodada de financiamento da plataforma, em 24 de janeiro, avaliou a companhia em US$ 1 bilhão. Durante participação no programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 9, o jornalista Carlos Aros explicou os motivos que fizeram disparar o interesse dos usuários pelo aplicativo. “O Clubhouse é um dos fenômenos raros que surgem de tempos e tempos. Mesmo explodindo apenas nas últimas semanas, a plataforma não surgiu neste ano. O aplicativo é fruto do trabalho de dois profissionais da tecnologia: Rohan Seth, ex-funcionário do Google, e Paul Davidson, empresário do Vale do Silício, que lançaram em conjunto a novidade no começo de 2020. A rede social opera em um processo de interação por voz, ou seja, os internautas podem conversar por áudio com celebridades, amigos e desconhecidos em salas de bate-papo online. Nela, a interação é muito mais espontânea do que em outras plataformas”, explicou.

Apesar de acompanhar as tendências tecnológicas ao priorizar a comunicação via áudio, o Clubhouse tem sido alvo de debates e polêmicas. “Como nem tudo é maravilhoso neste mundo, a rede social está gerando discussões envolvendo a segurança da plataforma e os comportamentos psicológicos que pode impulsionar. Com relação à segurança, os usuários precisam ficar atentos já que o aparelho captura áudios a todo o momento, sendo assim, é preciso saber para onde são encaminhadas as informações captadas. Há também a questão do fenômeno “Fear of Missing Out” (FoMO), que tem sido estudado pela psicologia nos últimos anos e relaciona-se à ansiedade dos usuários para manterem-se conectados às redes a todo momento. Como no Clubhouse as salas de bate-papo desaparecem assim que a conversa acaba, o internauta sente-se angustiado para não perder conteúdo e permanecer na plataforma o tempo inteiro”, esclareceu o jornalista.

Veja tudo o que você precisa saber sobre o Clubhouse:

Como funciona a rede social por áudio?