Com Joseval Peixoto, podcast revisita os 75 anos de história da Jovem Pan

Jovem Pan Joseval Peixoto, Patrick Santos e Daniela Contin são os responsáveis por 'vasculhar' arquivos para o podcast



Os 75 anos da Jovem Pan estão sendo comemorados em grande estilo com uma série de podcasts que resgatam fatos, coberturas e programas que marcaram a história da empresa, do Brasil e do mundo. Um deles é o “Jovem Pan na História“, apresentado por Joseval Peixoto com curadoria de Patrick Santos e produção de Daniela Contin.

Os três estiveram nesta segunda-feira (23) no estúdio do Morning Show para um bate-papo sobre o trabalho de resgate histórico que tem feito semanalmente. Hoje, vai ao ar o quarto episódio do programa sobre a morte de Martin Luther King.

“Eu narrei e participei de tudo isso. Para mim [o podcast] é tudo porque foi a minha vida”, contou Peixoto, que faz inserções pessoais sob sua perspetiva do fato histórico. O âncora afirmou que ajuda ativamente Daniela na produção, pois presenciou grande parte das reportagens utilizadas no programa.

“A ideia surgiu no final de junho, quando começamos a pensar em algo para comemorar os 75 anos da Jovem Pan. A principal ideia girava em torno de resgatar do nosso próprio arquivo. E o podcast estava crescendo. A história recente do Brasil e do mundo está ali no arquivo, então pensei em transformar em um podcast”, disse o jornalista Patrick Santos.

Responsável pela busca no “acervo bruto” da Jovem Pan, Daniela acrescentou que também faz buscar por arquivos de domínio público, pesquisas acadêmicas e até no YouTube.

“Um paralelo que podemos fazer entre a rádio e o podcast é que imaginamos aquela transmissão ao vivo, mas no podcast trazemos uma sonoplastia ao invés de somente o áudio original, podemos trabalhar especificamente alguns temas”, completou Santos.

Veja a entrevista completa: