MBL lança documentário de graça para rebater ‘Democracia em Vertigem’

O Movimento Brasil Livre (MBL) disponibilizou, neste domingo (10), o documentário “Não Vai ter Golpe” de graça no YouTube. A produção está disponível no canal do deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei.

A iniciativa tem como objetivo rebater “Democracia em Vertigem”, documentário indicado ao Oscar 2020 dirigido pela brasileira Petra Costa. O filme perdeu a estatueta dourada para “Indústria Americana”.

“O filme começou a ser produzido a partir das primeiras imagens do movimento, em 2014. A ideia era fazer um conjunto de imagens que pudesse preservar a história do MBL e como foi nossa trajetória em torno do impeachment”, explicou o vereador Fernando Holiday em entrevista ao Morning Show.

“Evidentemente acabou convergindo com o lançamento de ‘Democracia em Vertigem’ na Netflix. Nosso lançamento de graça no YouTube é uma tentativa de rebater a tese [do filme de Petra Costa], que ignorou as manifestações na rua, mas foi um documentário que teve muito mais alcance por conta de sua indicação ao Oscar”, completou.

O coordenador do MBL, Ricardo Almeida, acrescentou que o cenário de polarização das eleições de 2018 contribuiu para que “Democracia em Vertigem” tivesse mais destaque com o público da esquerda.

“Mas ele já se destacaria naturalmente dentro da esquerda porque era muito necessário criar uma narrativa segundo na qual as elites políticas, especialmente o PSDB e o Aécio Neves, foram as construtoras do impeachment e que ele não foi algo espontâneo.”