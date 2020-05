Alexandre Garcia sobre manifestações pró-Bolsonaro: ‘Nenhum político recusa apoio’

Divulgação Jornalista foi o convidado do Morning Show desta segunda-feira (18)



O jornalista e analista político Alexandre Garcia defende os atos que demonstram apoio ao presidente Jair Bolsonaro mesmo durante a pandemia. Em entrevista ao Morning Show nesta segunda-feira (18), Garcia disse que Bolsonaro só recusaria apoio “se fosse muito burro”.

“Está todo mundo querendo mostrar apoio, que ele está com força e vai em frente. Político que recusa apoio não deve estar muito bem da cabeça. Acho que ele não tem que desestimular [as manifestações], mas não deveria ter ido na frente do quartel do Exército porque é uma bobagem pedir intervenção militar. Isso não vai acontecer”, disse.

Para o jornalista, o povo na rua é uma importante demonstração de legitimidade do governo Bolsonaro. “Não teve ônibus com frete pago, sanduíche ou hospedagem pagos, as pessoas foram espontaneamente”, completou.

No domingo (18), Bolsonaro cumprimentou dezenas de manifestantes que foram até a frente do Palácio do Alvorada, em Brasília. Acompanhado de alguns ministros e todos usando máscaras, o presidente transmitiu o ato ao vivo em suas redes sociais.

Alexandre Garcia admite que a personalidade de Bolsonaro é um fator político que tem movimentado os cargos do governo. Nelson Teich deixou o cargo no Ministério da Saúde na semana passada após divergências com o presidente.

“O que atrapalha o presidente é o temperamento dele, adora uma briga. Mas é esse sujeito que foi eleito, se ele entrasse e fosse um gentleman, chamariam ele de hipócrita.”

Veja a entrevista completa: