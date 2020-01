Mãe de dois, Miá Mello traz para SP peça sobre maternidade: ‘Primeiros anos são exaustivos’

Jovem Pan Miá Mello foi a convidada do Morning Show desta quinta-feira (9)



Mãe de duas crianças, uma de 11 e outra de 3, Miá Mello entende bem quando o assunto é as dores e delícias da maternidade. A partir desta sexta (10), a atriz entra em cartaz, com a peça “Mãe Fora da Caixa” em São Paulo, após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro.

“Hoje em dia se fala muito sobre maternidade real, não é mais uma novidade, mas ainda assim acho importante a gente falar. Essa peça é legal porque ajuda as mulheres a darem um grito de liberdade, de falar que, às vezes, elas têm sim vontade de sumir”, disse em entrevista ao Morning Show nesta quinta-feira (9).

“Hoje eu nem posso reclamar mais, mas os primeiros anos são muito exaustivos. A pessoa começa a ficar tranquila mesmo a partir de uns 6 meses, mas você só tem menos demanda mesmo quando a criança faz 3 anos.”

Miá citou que além da dependência física, um bebê recém-nascido traz toda uma demanda mental, que na maioria das vezes acaba sobrecarregando a mulher.

Casada com o diretor Lucas Melo, a atriz se diz sortuda por ter bastante ajuda, mas não nega que filhos mudem a dinâmica de um relacionamento amoroso.

“Eu não tenho mais aquela manhãzinha gostosa com o meu marido… Aquela enrolada de meia hora na cama de manhã não existe mais. Claro que tudo passada, são fases que você se dedica mais, mas todos os dias eu acordo com o meu filho me dando bom dia. É lindo, eu quero chorar de emoção, mas ao mesmo tempo eu quero ‘matar’ ele”, descontraiu.

Serviço:

PEÇA MÃE FORA DA CAIXA

Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos. Ingressos: Sextas e domingos: R$ 80 (inteira); R$40 (meia-entrada). Sábados: R$90 (inteira); R$45 (meia-entrada).

Temporada: De 10 de janeiro até 26 de abril de 2020. Às sextas e aos sábados, às 21h; aos domingos, às 18h. Sessões Bebê Bem-vindo, aos domingos, às 11h (de 15 em 15 dias).

TEATRO DAS ARTES – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, Loja 409, Pinheiros, São Paulo, SP.