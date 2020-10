Joel Pinheiro da Fonseca sobre Coronavac: ‘Reação destemperada do Bolsonaro é ruim politicamente’

Comentarista repercutiu fala do presidente da República sobre inclusão da ‘vacina chinesa’ no Programa Nacional de Imunizações

Reprodução/YouTube Joel Pinheiro falou sobre a Coronavac e sua repercussão no governo federal no Morning Show



O debate sobre a possível compra da Coronavac, imunizante desenvolvido em conjunto pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac, rendeu no Morning Show desta quarta-feira (21). Joel Pinheiro classificou a reação do presidente Jair Bolsonaro como “destemperada”. Nesta manhã, Bolsonaro afirmou, via redes sociais, que a vacina não será incluída no Programa Nacional de Imunizações, contrariando a declaração feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Fórum dos Governadores ontem. “Não achei nada ruim politicamente a fala do ministro, pelo contrário, ruim politicamente é essa reação destemperada do Bolsonaro. Isso sim pega mal até para quem segue ele, o cara não está preocupado com a saúde da população ou ele só quer saber se vai ser a vacina do timinho dele?”, questionou Pinheiro.

“É tudo assim, mesmo essa discussão, só surgiu porque não é a vacina do presidente. Ele só pensa se isso vai trazer ganho ou malefício político para ele, de popularidade, ele só se guia por isso, é incapaz de se guiar pela saúde da população”, completou o comentarista. Joel Pinheiro ainda lembrou que a discussão sobre as vacinas contra o coronavírus não levam a nada, pois não há qualquer imunizante aprovado pela Anvisa ainda. “O que o ministro fez é correto. Já prevendo que os indícios são muito promissores, você já se adianta, caso ela funcione e seja aprovada, para que tenha as doses disponíveis e tenha como distribuir prontamente para a população. Eu não achei que falta malícia política dele.”