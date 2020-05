JP Talks com Marc Tawil: A importância da saúde mental e das competências socioemocionais durante o isolamento social

Divulgação Emilio Munaro é o convidado do JP Talks



Quinta-feira, 28/05 – Emílio Munaro, VP de Desenvolvimento Global & Comunicação do Instituto Ayrton Senna.

Tema: A importância da saúde mental e das competências socioemocionais durante o isolamento social.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo é sempre levar um convidado que seja uma pessoa de destaque na sua área e tenha uma história inspiracional e de motivação pessoal.