‘A Ciência por Trás do Comportamento das Crianças’: minissérie em áudio estreia no podcast Super Mulheres Positivas

Produção feita em parceria com a Senses Montessori School terá seis episódios; no primeiro, a apresentadora Nana Feller recebe Mariana Ruske, sócia-fundadora da escola

Arquivo Pessoal/Nana Feller Mariana Ruske, sócia-fundadora da Senses Montessori School, é coapresentadora da minissérie



Fruto de uma parceria entre o podcast Super Mulheres Positivas, da Jovem Pan, e a Senses Montessori School, a minissérie em áudio “A Ciência por Trás do Comportamento das Crianças” abordará, em seis episódios, temas diversos pelo olhar do desenvolvimento infantil através do Montessori, um método de ensino que estimula a autonomia, aprendizado prático e vivência em grupo. Amplamente difundido no mundo, foi desenvolvido pela médica e educadora italiana Maria Montessori no início do século XX e aplicado por mais de um século em crianças de todas as origens e culturas ao redor do mundo.

A apresentadora Nana Feller recebe Mariana Ruske, sócia-fundadora da escola, para o primeiro episódio, que tem como tema central os impactos de telas, chupetas e mamadeiras na primeira infância. Ruske é engenheira e pedagoga, mãe de dois meninos e apaixonada por ciência. Elas apresentarão juntas a minissérie e receberão especialistas como o pediatra Dr. Paulo Telles e a obstetra Dra. Aline Ambrosio. Os temas para os próximos episódios são: ambiente preparado, adulto preparado, terrible two (birras), desafios do primeiro ano, construindo a autonomia e autoestima da criança.

Sobre a expectativa com a minissérie, Ruske diz: “Minha expectativa com esta parceria é alcançar pessoas! Alcançar mães e pais que, como eu, atravessam uma fase nova e delicada, que se entregam de corpo e alma para serem os melhores pais possíveis, mas que, ao mesmo tempo, lutam contra angústias e incertezas. A ideia é ajudar informando, aumentando os horizontes de cada um, oferecendo novas perspectivas e ciência. Nós conseguimos fazer boas escolhas quando entendemos de fato o que estamos vivendo e sentindo. Então, vamos compreender um pouco melhor quem é a criança e a origem das nossas dificuldades. Sabe quando o Scooby Doo tira o lençol do fantasma e de repente ninguém mais sente medo? É isso. Quando de fato enxergamos a criança e a maternidade mais profundamente percebemos que não é bicho de sete cabeças, e nós não estamos sós.” Os episódios serão publicados no perfil do podcast Super Mulheres Positivas toda primeira segunda-feira do mês.

Ouça o primeiro episódio da minissérie