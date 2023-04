Ambiente preparado para crianças pode tirar sobrecarga da família e se tornar o braço direito dos cuidadores

Segundo episódio do podcast Super Mulheres Positivas aborda segurança, encantamento, ajustes aos interesses dos pequenos e acesso para os estímulos corretos

Divulgação/Senses Montessori School Ambiente preparado é um espaço pensado para a criança se interessar e explorar com segurança



No segundo episódio da minissérie “A Ciência por Trás do Comportamento da Criança” — do podcast Super Mulheres Positivas em parceria com a Senses Montessori School —, a apresentadora Nana Feller e sua co-host, Mariana Ruske, falam sobre um dos pilares do método Montessori: o ambiente preparado. Montessori é um método de ensino que estimula a autonomia, aprendizado prático e vivência em grupo. O ambiente preparado é um espaço pensado para a criança se interessar e explorar com segurança. E, com isso, se torna um grande aliado para mães e cuidadores. “Um mito que existe sobre este tema é que ele é complexo e caro. Mas isso não é verdade. Quando falamos de ambiente preparado, muitas vezes falamos mais sobre o que tirar do que sobre o que colocar”, diz Ruske, engenheira e pedagoga, mãe de dois meninos e apaixonada por ciência.

Muito do que já temos em casa e na natureza já é estímulo suficiente para crianças. Escolher o que retirar dos ambientes e os ajustes que devem ser feitos para segurança deles é um passo para preparar este ambiente. Alguns itens citados sobre ambiente preparado: segurança, encantamento, ajustes aos interesses da criança, acesso para os estímulos corretos e ordem. A criança em um ambiente preparado se sente desafiada na medida certa. E os pais se sentem tranquilos e seguros para ela explorar o espaço e realizar tarefas por conta própria. Os episódios serão publicados no podcast Super Mulheres Positivas toda primeira segunda-feira do mês.

Ouça o segundo episódio da minissérie “A Ciência por Trás do Comportamento da Criança