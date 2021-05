Amigos de MC Kevin acreditam que ele foi empurrado de sacada de hotel

MC Nova Era e Thaynara Carvalho foram entrevistados pelo programa ‘Mulheres Positivas’, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 24

O programa “Mulheres Positivas“, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 24, trouxe como entrevistados para falar sobre a morte de MC Kevin, que abalou o Brasil na última semana, o MC Nova Era e Thaynara Carvalho. Os convidados da apresentadora Fabi Saad falaram sobre a amizade com o MC e a falta que ele vai fazer não só para pessoas próximas, como também para a cena musical. A polêmica em torno da morte do cantor e as pessoas com as quais ele se envolveu foram apontadas pelos colegas como alguns dos motivos que culminaram na tragédia. “É muito fácil a gente falar que a carne é fraca, mas é tudo uma questão de escolhas. Assim como ele escolheu estar casado, como ele escolheu estar com a Deolane, ele também escolheu algumas coisas que não foram favoráveis a ele e a outras pessoas que estavam envolvidas”, afirmou Thaynara. Para Nova Era, a influência das amizades foi determinante para a tragédia. “Como todo mundo sabe, o Kevin estava no quarto, tinha acabado de chegar de um show, a amizade que ele tinha o influenciou a sair do quarto, do conforto dele, com a esposa dele. E influenciou chegar a acontecer essa tragédia.”

Thaynara lembra que o MC Kevin era festeiro e que o mundo do funk pode ser cheio de percalços para aqueles que não mantêm um foco. “Acho que você tem que ter objetivo. Propostas de amizades, convites, vão surgir, então acredito que você tem que estar no foco do que você quer”, afirmou. MC Nova Era lembrou do quanto ele foi importante para muitos no mundo da música, inclusive para ele mesmo. “Quando eu comecei a minha carreira, estava morando nas ruas de São Paulo. O Kevin me acolheu, me deu comida, me deu onde dormir e me deu uma direção no funk. Ele me deu uma oportunidade de escrever três músicas para ele que estouraram. O Kevin era um moleque louco, mas a loucura dele era sincera. A verdade vinha, ele não estava nem aí para a consequência. Era um moleque que desafiava qualquer coisa, mas um moleque de coração bom, que ajudava as pessoas”, afirmou. Ele lembrou, ainda, que o amigo tinha o costume de perdoar pessoas que o magoavam, o que pode não ter sido positivo.

Para Nova Era, o acidente que ocasionou a morte de Kevin não é totalmente justificável e não foi bem explicado. Ele lembra que uma aliança avaliada em R$ 25 mil que estaria sob posse do cantor sumiu e não acha que Kevin teria conscientemente se jogado do quinto andar do hotel. “A polícia tem que ir mais a fundo, tem que apertar os meninos que estavam com ele, porque quem sabe da verdade mesmo é quem estava dentro do quarto”, afirmou. Thaynara também não acredita que ele tenha se jogado do prédio. “Mas eu acredito muito no medo que ele tinha da Deolane chegar. Acho que descobrir, ela já descobriu muitas coisas, então seria apenas mais uma”, afirmou. Ambos acreditam que ele foi empurrado. “Dinheiro hoje em dia faz tudo nesse mundo. Hoje em dia, por dinheiro e carro bom, malandro usa até batom”, afirmou MC Nova Era.

