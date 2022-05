Bella Falconi conta como foi uma das primeiras a perceber que o Instagram é rentável

‘Fiz mestrado e me aprofundei cada vez mais, porque senti que estava prestando um serviço para as pessoas’, contou a influenciadora digital ao programa Mulheres Positivas

Reprodução/Jovem Pan Bella Falconi foi a convidada do programa Mulheres Positivas desta semana



O programa Mulheres Positivas teve como convidada desta semana a influenciadora digital Bella Falconi. Especialista em nutrição, ela contou à Fabi Saad as estratégias que tomou para formar uma trajetória de sucesso nas redes sociais. “Eu percebi que o Instagram crescia exponencialmente. Falei: ‘Acho que vou surfar nessa onda’. Comecei a estudar nutrição, porque eu estava falando sobre saúde e precisava de respaldo. Acho que a gente tem que levar a sério, a rede social é um trabalho. Fiz mestrado e me aprofundei cada vez mais, porque senti que estava prestando um serviço para as pessoas, para fazer a diferença na vida do outro”, disse. Falconi ainda se especializou em teologia, área com a qual diz ter muita proximidade. “Fui estudar para conhecer as doutrinas cristãs. Poder falar com propriedade, me apaixonei pela teologia.”

Bella Falconi também contou sobre o período em que viveu nos Estados Unidos. A decisão repentina partiu de um desejo prévio, com o apoio da família. “Eu falei: ‘Vou jogar tudo pro alto e ir para os Estados Unidos.’ Só que eu continuava com obstáculos que era a grana. Como arrumar dinheiro para ir para os Estados Unidos? Minha mãe tinha um cofre de moedas que ela juntava há anos porque ela pegava ônibus e o que sobrava ela colocava nesse cofrinho. Era uma lata grande. Ela sempre embarcou nas minhas loucuras, a gente sempre foi muito parceira”, relembrou ao contar a história de como conseguiu dinheiro extra para bancar o valor das passagens aéreas. “Tinha uns 500, 600 reais. Na época, a passagem não era tão cara como hoje é. Eu fiz uma rifa fake de câmera fotográfica que nunca existiu. Esgotaram os números em um dia. Consegui juntar a graninha. Era a primeira vez que eu ia para os Estados Unidos. O primeiro impacto que você tem é aquela sensação de liberdade.”

No dia a dia, Bella tenta conciliar seus compromissos profissionais com o cuidado materno e a rotina de casa, mas confessa gostar da vida agitada. “Eu estou sempre muito na correria, mas eu gosto disso, me alimento disso e preciso disso. Sou uma pessoa muito agitada. Quando estou em BH, faço questão de estar com minhas duas filhas. Tento o máximo estar dentro de casa, presente nessas atividades. Quando eu estou fora, é essa correria que eu amo”, afirmou. Como mulher positiva, a influenciadora citou a apresentadora Oprah Winfrey, pelo posicionamento de imagem e pela construção de carreira da americana. Como filme, ela indicou “Milagre da Fé”, uma produção de Roxann Dawson que, para a especialista em teologia, balanceia as questões da ciência e religiosidade. Como livro, Bella citou a Bíblia Sagrada.

