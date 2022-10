CEO da Hinode explica como o hipismo a ajudou em carreira de sucesso

Contato com a natureza e risco que esporte proporciona ajudaram Marília Rocca a tomar decisões importantes

Reprodução/Jovem Pan News Marília Rocca foi a convidada do programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a CEO da empresa de cosméticos Hinode, Marília Rocca. Em entrevista à Fabi Saad, ela deu detalhes sobre a sua trajetória como administradora de empresas formada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Fui parar em administração de empresas por exclusão. Tinha prestado jornalismo e veterinária, no terceiro ano do ensino medio resolvi prestar medicina e administração, entrei nos dois e fiquei com uma super dúvida”, explicou. A gestora contou que seu pai a incentivou a seguir pela carreira de administração devido às múltiplas possibilidades de carreira. Hoje, ela enxerga o conselho como um ponto certeiro e crucial. “Você vai administrar um prédio, um hospital, vai administrar um jornal. Foi uma provocação super sábia. Fui para essa carreira que te permite tudo e qualquer coisa. Minha carreira confirmou essa vontade de conhecer o mundo.”

Rocca acredita que sua carreira ainda não chegou no ponto mais alto, mas aproveitou o momento para aconselhar outras mulheres a serem ousadas em suas jornadas profissionais. “Eu tive uma oportunidade nos meus trabalhos de me expor bastante. Não é o conselho de uma obra pronta, eu acho que passei por muitos lugares, mas não acho que cheguei onde quero chegar, mas o conselho que eu tenho é atrevimento”, disse. “Ele [atrevimento] veio de menina, eu tinha um avô a quem eu era muito ligada, ele gostava muito de mim, mas era muito preconceituoso. Eu e minhas primas provamos que ele estava errado. Acho que essa coisa de não deixar ninguém te rotular, se atrever a falar, tentar. Muitas vezes a gente se protege muito não se expondo. As mulheres são muito cautelosas”, aconselhou.

Para a CEO da Hinode, o esporte e a competição pode ser o diferencial numa carreira de sucesso, especialmente entre as mulheres. Ela anda a cavalo desde a infância e hoje pratica hipismo. “Contato com a natureza, com animais. É sempre no interior, tantos lugares… Fiz na França, no Chile, mas gosto muito de onde eu treino, em Bragança Paulista. São tantos flashes, sabe? Todas as corridas têm suas histórias, seus amigos, seus desafios. Praticar a questão do risco é muito importante na vida. A gente não consegue andar a cavalo ao passo e fazer a corrida de 120 quilômetros de velocidade limitada. Todos os dias na empresa, na nossa família, a gente pode tomar um pouquinho mais de risco, explorar uma coisa nova”, comparou. “É nesse exercício que você vai elevando a sua barra na vida. Por isso o esporte é tao importante, inclusive para as mulheres. As mulheres param [de praticar] os esportes de competição bem mais cedo que os homens. Muitas literaturas apontam isso como uma das dificuldades das mulheres prosperarem em carreiras”, concluiu.

Como livro, ela indicou a obra “Tudo é Rio”, de Carla Madeira. “O primeiro livro de uma mulher, que fala muito do universo feminino. Retrata a alma feminina como poucas vezes eu vi”, pontuou. Como filme, Marília indicou o drama recentemente lançado “Boa Sorte, Léo Grande”. Como mulher inspiradora, a CEO da Hinode homenageou a dona do Magazine Luiza, Luiza Trajano, com quem chegou a conviver. “Generosa, topava as ideias mais malucas. Sempre fez mentoria, é uma mãe zelosa”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Marília Rocca: