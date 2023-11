Crossover Cria Podcast e Mulheres Super Positivas estreia na Jovem Pan; confira

Parceria inédita entre podcasts destaca mulheres empoderadas e suas histórias inspiradoras

Arquivo Pessoal/Nana Feller Nana Feller e Fran Rodrigues (à dir.) apresentam o crossover do Cria Podcast com o Super Mulheres Positivas



No universo dos podcasts, uma parceria de sucesso acabou de ser lançada. Trata-se do crossover entre o Cria Podcast, do Grupo Cria, e o Super Mulheres Positivas, do Grupo Jovem Pan, que dá voz a mulheres empoderadas e inspiradoras que atuam em favelas. O momento mais aguardado finalmente chegou, com o primeiro episódio que foi o ar nesta terça-feira, 31, no canal da Jovem Pan no YouTube. Nana Feller e Fran Rodrigues, são as apresentadoras dos dois podcasts e juntas receberam, no primeiro episódio — que foi dividido em duas partes —, as convidadas Elizandra Cerqueira e Francisca Edinete Nogueira de Souza, que compartilharam suas histórias e perspectivas únicas.

A primeira convidada é Elizandra Cerqueira, empreendedora social, líder comunitária feminista e ativista na luta contra a violência contra a mulher. No episódio, Elizandra compartilhou seu trabalho no projeto Mãos de Maria, junto ao G10 Favelas, e contou como ajuda mulheres a conquistarem independência financeira, escaparem da violência doméstica e realizarem seus sonhos de vida. O episódio também abordou a comovente história da empreendedora no processo de adoção de sua filha e quais foram os desafios enfrentados. Já a segunda convidada é Francisca Edinete Nogueira de Souza, professora e psicóloga no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro (UniÍtalo), que traz questões importantes relacionadas à saúde familiar.

Assista ao primeiro episódio pelo canal da Jovem Pan no YouTube