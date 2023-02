Dermatologista dá dicas para a pele e alerta para perigos dos procedimentos estéticos

‘Está faltando um pouquinho de ética profissional’, afirmou a médica em entrevista ao Mulheres Positivas

Reprodução/Jovem Pan News Flavia Medina foi a convidada do Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a dermatologista Flavia Medina. Em entrevista à apresentadora Fabi Saad, ela deu dicas para cuidar da pele e já garantiu que a rotina deve ir além dos famosos produtos de skin care. “Ser saudável engloba uma gama de fatores. Sua alimentação, estilo de vida, prática de exercícios físicos, qualidade de sono. A pessoa que dorme bem, ela funciona melhor no trabalho e em casa. Não é só cuidar da pele, hábitos de atividade física, exposição solar, bebida alcoólica e cigarros podem afetar na qualidade de vida e no envelhecimento precoce”, explicou. Especialista em neurociência, Flavia afirmou que a convivência também traz uma qualidade de vida maior. “Somos seres sociáveis, afeta absolutamente em tudo a maneira que você lida com o outro, a gratidão, por exemplo. Seu nível de vida é alterado pelas relações sociais. Uma pessoa que vive bem com os amigos e a família tem melhor qualidade de vida.”

Para aqueles que desejam fazer procedimentos estéticos, como botox, preenchimento labial ou harmonização facial, Flavia Medina indicou que os serviços sejam prestados por alguém de confiança e alertou para perigos e limites. “Hoje em dia você vê vários profissionais não renomados e com pouca experiência fazendo os mais absurdos procedimentos. Há um exagero muito grande nesse mercado. Virou o mercado da beleza, está faltando um pouquinho de ética profissional. Principalmente do médico, do dermatologista. Você tem que tratar o paciente com ética profissional”, opinou.

“Por isso você vê tantos exageros. Sou procurada às vezes por pessoas que fizeram procedimentos em excesso no rosto. É hora do médico falar não, já passou da normalidade. Quando o indivíduo está te procurando por uma queixa, às vezes um pouquinho exagerada, você tem que ver o que está por trás daquele paciente”, pontuou a médica.

Como livro, Flavia Medina indicou “Equador”, de Miguel Sousa Tavares. O romance se passa no começo do século XX, na cidade de Lisboa. Como filme, a dermatologista indicou o clássico “Perfume de Mulher”, estrelado pelo astro do cinema Al Pacino. Como mulher, ela relembrou a trajetória de Clarice Lispector, ucraniana de origem judaica que se consagrou na literatura brasileira. Medina ainda deu um recado para as mulheres com problemas de autoestima: “Tirem um tempo para cuidar de vocês, procurem um profissional ético. Existe espaço para todo mundo”.

