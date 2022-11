Diretora da L’Oréal fala sobre projeto contra o assédio em parceria com o Mulheres Positivas

Em entrevista ao programa Mulheres Positivas, da Jovem Pan, Helen Pedroso contou como prepara as mulheres para reagir diante de ‘situações desconfortáveis, piadinhas e toques indesejados’

Jovem Pan News / Mulheres Positivas Para Helen, como o assunto não era falado anteriormente, muitas pessoas não sabem o que fazer ao presenciarem uma situação de assédio



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a Psicóloga, Intraempreendedora, Gestora do Terceiro Setor, Palestrante e Diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos da L’Oréal Brasil, Helen Pedroso. Em entrevista à Fabi Saad, a diretora deu detalhes sobre a sua história e falou sobre o projeto “Stand Up”, feito em parceria com o programa para combater o assédio contra mulheres. “É um projeto maravilhoso que estamos fazendo em parceria com vocês. E a gente convida, de fato, para um processo de educação, porque é um tema importante que é o assédio nas ruas. É uma questão global, temos discutido isso da fragilidade no Brasil. Das violências que acontecem, 98% são com mulheres. Esse é um treinamento que dura mais ou menos 10 minutos, é totalmente online, e a gente fala justamente de situações, na prática, de como a gente deve agir quando a gente vivencia e acompanha uma situação que acontece a toda hora de situações desconfortáveis, piadinhas, um toque indesejado, em que muitas vezes a gente se silenciou”, disse Helen, que citou a importância de falar sobre o assunto. “O treinamento é muito importante para que a gente possa refletir. Passamos muito tempo sem poder falar sobre essas questões. Então eu acho que gera uma situação quando a gente testemunha algo como isso, um assédio em uma situação pública, ninguém sabe o que fazer. Os 5 D’s ajudam a gente a pensar”, concluiu, se referindo aos 5D’s citados no treinamento para ajudar nesta situações: Distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar.

Helen também falou sobre suas funções e sobre sua carreira, destacando a importância da psicologia ao longo dos anos. “Eu costumo dizer que sou uma mulher plural, como muitas mulheres no Brasil. A psicologia me ajudou muito a ter uma visão de mundo e olhar para a transformação das pessoas e como a gente como pessoa e individuo estamos dentro de um processo, de uma rede, de um crescimento, de uma comunidade. Isso pautou o início da minha carreira, comecei a trabalhar como psicológica dentro de organizações sociais e hoje, como gestora, eu uso mais a psicologia atuando na gestão de pessoas. A gente acaba misturando um pouco as funções, mas eu costumo dizer que a minha vida é uma mandala. O que eu consigo fazer de transformações, de construir coisas bacanas que sempre trabalhem com impacto é porque eu sempre tenho esses vários papéis. Uma coisa vai somando á outra, se complementando e é difícil pelo menos eu me definir por uma única função”, explicou a diretora.

