Diretora da TIM cria ‘Bate-Papo da Silmara’ na pandemia e comemora ‘momentos únicos’ com os funcionários

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Silmara Máximo falou sobre essa iniciativa e a responsabilidade de estar em um cargo normalmente ocupado por homens

Mulheres Positivas/ Jovem Pan News Diretora da empresa de comunicação diz que medida permitiu aproximação entre funcionários



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Silmara Máximo, Diretora da TIM Brasil. Em entrevista à Fabi Saad, ela falou sobre uma iniciativa feita durante a pandemia que permitiu se conectar com os funcionários. Chamado “Bate-Papo da Silmara”, o projeto desenvolvido pela diretora permitiu que os funcionários falassem sobre suas histórias de vida. “Esse ‘Bate-Papo da Silmara’ foi uma forma de me aproximar. Eu voltei para a Tim no final de 2019. Três meses depois veio uma pandemia. Eu sou da área comercial, tenho dentro do meu perímetro mais de 6 mil pessoas entre diretos e indiretos e sinto que a minha presença faz sentido para eles. Esse bate-papo durante a pandemia foi uma forma que eu tinha de estar no Norte, no Sul, no Nordeste, de visitar todas as lojas. Ele nasceu de uma maneira genuína: ‘Vamos entender o que as pessoas vão trazer’. Elas se preparam com algumas perguntas e eu falei que ‘estou aqui para ouvi-las’. Foram momentos únicos, as pessoas se permitiram a dividir histórias”, afirmou Silmara.

“Parar para ouvir é a característica de um líder. A escuta ativa. Esse bate-papo teve esse propósito e fez muito sentido. Muito mais para mim do que para eles”, concluiu a diretora. Em outro momento, a executiva comentou sobre o seu cargo normalmente ser ocupado por homens. É importante, em sua visão, que as mulheres vejam uma delas ocupar uma posição de liderança dentro de uma grande empresa. “O meu cargo é ocupado por homens normalmente. Quando tem uma mulher, eu sinto que elas se sentem representadas. Estar próximo delas faz muito sentido. Eu gosto disso.”

Confira o programa Mulheres Positivas desta semana: