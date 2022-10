Diretora jurídica da Huawei conta como equilibra rotina com a família no Rio e o emprego em São Paulo

‘A confiança com o meu marido constrói essa cumplicidade, ele entende a minha rotina’, contou Ana Paula Barcelos em entrevista ao programa Mulheres Positivas

Reprodução/Jovem Pan News Ana Paula Barcelos foi a convidada do programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Ana Paula Barcelos, diretora jurídica da Huawei. Em entrevista à apresentadora Fabi Saad, ela falou sobre a sua carreira e de como decidiu entrar para o ramo do direito nas telecomunicações, passando por experiências acadêmicas no exterior. “Eu me especializei na área do direito das telecomunicações há mais de 20 anos. Minha vontade era aprender e implementar aqui [no Brasil]. Tive a oportunidade de atuar em empresas do setor. Tenho hoje 13 anos na Huawei, na área jurídica”, contou. “Sempre tive essa vocação pela advocacia, a partir daí trilhei minha carreira e meus estudos. Tive o privilégio de ser uma área igualitária. Sempre foi muito benéfica para as mulheres, acredito que por ser uma carreira muito tradicional e que permite muitas escolhas. Você tem a carreira pública, pode ir para o ramo privado e empreender. É um diploma bastante versátil. Por ser uma área muito tradicional e por trazer tanta versatilidade, é um curso bastante espalhado dentro do território brasileiro. Isso acaba acomodando e trazendo mais acesso às mulheres.”

Sua escolha pela advocacia veio da influência do pai e da convivência com a família na infância. “Meu pai foi minha grande inspiração, tive o privilégio de ter uma figura muito forte. As discussões sempre tinham os princípios do direito, é uma coisa que me norteia até hoje, aplicá-los para a vida. A gente sempre conversou sobre o que é justo, o que é razoável, o que é proporcional e o que é legítimo. No dia a dia, esses princípios dentro de casa sempre existiram”, disse. Barcelos também relatou o seu contentamento com a política de inclusão feminina na Huawei e deu dicas para quem quer aperfeiçoar táticas de negociação. “A Huawei sempre promoveu a igualdade. Tive o privilégio de trabalhar em lugares que reconheceram o profissional, independentemente da identidade de gênero. Essas mulheres fortes tiveram grandes oportunidades na Huawei.”

A advogada tem uma filha e divide sua vida profissional, em São Paulo, com a família, que vive no Rio de Janeiro. Ela desabafou sobre seus sentimentos de conquista na construção de sua relação familiar e trabalhista. “Tenho muito orgulho de ter conquistado a confiança das pessoas. No ambiente profissional, isso me permitiu crescer. Tenho uma satisfação enorme de trabalhar na Huawei e poder contribuir cada vez mais com a empresa. Isso também é fruto da confiança depositada em mim. São treze anos de carreira, a cada dia uma nova oportunidade pautada na confiança. Também na esfera pessoal, a confiança com o meu marido constrói essa cumplicidade, ele entende a minha rotina. É a rotina de todo mundo que está no mercado corporativo. Estou em São Paulo e moro no Rio. Como compreender isso no relacionamento familiar? Com a confiança. Um entende o outro e isso é muito importante. Para mim, a confiança é a base de todo relacionamento profissional e pessoal, me orgulho de ter conquistado.”

Como livro, Ana Paulo Barcelos indicou a obra “O poder do Hábito”, do escritor Charles Duhigg: “Ele [o livro] te ajuda a olhar para os seus hábitos e entender de onde eles vêm. Para mim, isso fez muita diferença”, contou. Como filme, ela indicou o longa-metragem “Simplesmente Amor”, estrelado por Rodrigo Santoro. Segundo ela, se trata de um filme romântico, leve, positivo e com histórias peculiares. Como mulher positiva, a advogada citou a ex-primeira-dama Michelle Obama e também homenageou sua filha Maria Elisa, de 7 anos. “Aos 7 anos ela consegue me transformar, me tirar do lugar comum e me provocar. Michelle Obama, uma ótima referencia de força”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ana Paula Barcelos: