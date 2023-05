É possível se preparar para ter e criar nossos filhos?

No terceiro episódio da série em áudio “A ciência por trás do comportamento da criança”, o assunto é o adulto preparado

A minissérie é fruto de uma parceria entre o podcast Super Mulheres Positivas e a Senses Montessori School. Neste episódio. Nana Feller e Mariana Ruske recebem Dra. Aline Ambrosio, ginecologista e obstetra pela Unifesp São Paulo, sexóloga pela Universidade de São Paulo (USP) e fundadora da Escola de Pais. Elas discutiram sobre o pilar “Adulto Preparado”, do Método Montessori, criado pela médica e educadora italiana Maria Montessori, conhecido por sua abordagem única para a educação infantil. No entanto, o método também se aplica à educação de adultos e é conhecido como “adulto preparado”. O adulto preparado é aquele que busca constantemente o autodesenvolvimento e aprimoramento pessoal, sendo capaz de lidar com as demandas e desafios da vida adulta de forma consciente e equilibrada. De acordo com Montessori, os adultos preparados são capazes de desenvolver uma relação mais harmoniosa com o mundo ao seu redor, pois se concentram em suas próprias habilidades e desafios pessoais. No método Montessori, o adulto preparado é visto como um modelo para as crianças, pois é capaz de fornecer uma visão clara e objetiva da vida adulta. Na entrevista, Dra. Aline e Mariana Ruske dão ferramentas de como se tornar um adulto preparado.E falam também sobre certas qualidades que devemos cultivar, como a paciência, a empatia, a criatividade e a habilidade de se comunicar de forma clara e eficaz.

O adulto preparado no método Montessori é aquele que busca constantemente o autodesenvolvimento, cultivando habilidades e qualidades que o ajudam a se tornar um modelo para as crianças. Ao se concentrar em suas próprias habilidades e desafios pessoais, o adulto preparado é capaz de fornecer uma visão clara e objetiva da vida adulta, incentivando as crianças a se tornarem independentes e autônomas. Os episódios serão publicados no perfil do podcast Super Mulheres Positivas toda primeira segunda-feira do mês. Escute o terceiro episódio.