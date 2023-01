Especialista em finanças dá dicas para evitar dívidas no cartão de crédito e ‘barganhar’ com o banco

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Elisiane Moreira falou sobre gastos, salário e investimentos no mercado financeiro

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a educadora financeira Elisiane Moreira. Em entrevistas à apresentadora Fabi Saad, ela deu dicas sobre como cuidar dos gastos no cartão de crédito e evitar dívidas descontroladas. “O segredo do cartão de crédito é você usar tendo dinheiro para pagar a fatura antes. Muita gente, infelizmente, usa o cartão de crédito como se fosse uma renda extra. Isso não acontece, infelizmente. Quando a pessoa usa com disciplina, o cartão de crédito joga a favor do seu time. Oitenta por cento da população está em inadimplência”, explicou. “O problema é que a maior parte está concentrada em dívida ruim: cheque especial, dívida em atraso. É muito complicado. Eu tenho um mantra: dívida você não paga, você negocia. As pessoas têm muita vergonha de chegar no banco, sentar na mesa do gerente e negociar a dívida. Você precisa. O banco já considerou essa dívida como perda, o valor que você pagar por ela está nota 10. Barganhe, negocie. Vergonha não paga boleto.”

Elisiane também deu dicas para investir na Bolsa de Valores, independente do valor do salário. Segundo ela, é necessário que 50% da quantia recebida seja destinada para os gastos obrigatórios, 30% para lazer e entretenimento e os 20% restantes vão para investimentos. “Eu sempre digo que a gente tem que entender como o dinheiro funciona. Não tem dinheiro fácil. Se tiver, desconfie. A gente tem que trabalhar, ir atrás. Se você tiver um planejamento, conseguir mapear seus objetivos e finanças, tudo se encaixa e a conta fecha. Não é tão difícil, não exige tanto quanto as pessoas pensam”, afirmou. “Você não investe por ser rico, bem pelo contrário. Você se organiza e passa a investir para que um dia você seja rico. Você tem uma qualidade melhor de vida e da sua vida financeira. Seu dinheiro não pode ser só no improviso, você também precisa de método, de uma ordem.” Como livro, Elisiane Moreira indicou “Mais Esperto que o Diabo”, do autor Napoleon Hill. “Um livro que achei fantástico, recomendo”, elogiou. Como filme, ela indicou “A Grande Aposta”, estrelado por Steve Carell. “Bate de frente com o sistema e fala do mercado financeiro“, disse. Como mulher positiva, a especialista financeira citou Nathalia Arcuri, do canal Me Poupe.

Confira na íntegra a entrevista com Elisiane Moreira: