Exposição reúne ‘mulheres positivas’ que foram capa de edição especial da revista ‘TOP Magazine’

Apresentadora Fabi Saad cobriu evento especial em comemoração ao empreendedorismo feminino

Reprodução/Jovem Pan News O programa Mulheres Positivas desta semana cobriu o evento especial da revista TOP Magazine



O programa Mulheres Positivas desta semana celebrou a jornada de 50 mulheres que foram capas da edição especial da revista “TOP Magazine”. Entre elas, inúmeras personalidades ligadas ao empreendedorismo feminino, à equidade de gênero, ao mundo publicitário, ao combate da violência de gênero e à proteção do meio ambiente. Nomes como Célia Leão, Renata Gomide, Fabíola Kassin, Edna Martins, Marília Rocca, Patricia Iglesias, Sandra Chayo e Céla Parnes estiveram no evento comemorativo ao lado da apresentadora Fabi Saad. Em entrevista, Célia Parnes falou sobre como a celebração da revista “TOP Magazine – Mulheres Positivas” impactou a sua carreira. “Foi maravilhoso, a gente acaba tendo insights e inspirando também. A gente vê conversa com mulheres, fazer o ‘Mulheres Positivas’ foi fantástico. A capa ficou incrível e linda, fiquei contente e deu repercussão positiva. As pessoas também querem saber e querem ouvir. Se envolver num trabalho voluntário não tem idade, podemos falar para meninas e mulheres mais velhas. Acho que é o que o mundo está precisando.”

A CEO da Hinode, Marília Rocca, abordou sua percepção em ser a primeira de fora da família Rodrigues a cuidar da empresa. “Estou resgatando uma raiz da companhia. Acho que esse projeto coloca luz no protagonismo de tantas mulheres, tantas histórias e empresas diferentes. O brilho e a autoconfiança, sentimentos que a gente quer estimular entre as mulheres do Brasil, estão presente em cada uma dessas capas e fotos”, afirmou. A empresária também fez um apelo para que mais mulheres ocupem cargos em diferentes empresas. “As organizações só têm a ganhar fazendo com que a mulher consiga ocupar cada vez mais esse espaço que já é dela. Uma liderança muito democrática. Não tem nenhuma outra maneira no mundo de promover desenvolvimento socioeconômico do que apostar em mulheres, elas têm esse dom de cuidar e distribuir. Para mim, é um orgulho estar representando a Hinode, que hoje é empreendida por 300 mil mulheres.”

O evento também proporcionou a discussão de novas pautas e projetos dessas mulheres do empreendedorismo. É o caso de Renata Gomide, que contou um pouco mais sobre o seu novo projeto no Grupo Boticário que busca combater o etarismo. “A gente começou a entender um pouco a mensagem. Nosso movimento é ancorado no que significa os 45 anos para homens e mulheres. As pessoas estão se redescobrindo aos 45. Nosso grande conceito de marca é não deixar o tempo te pare”, detalhou. Ela também contou sobre a sensação de ser homenageada na edção especial da TOP Magazine. “Estou muito feliz, é um privilégio estar aqui entre essas mulheres todas, que de fato estão fazendo coisas maravilhosas em todas as esferas. Compartilhar sua história acaba encorajando outras mulheres. Pensar diferente, entender que da para fazer, construir diferente. O Mulheres Positivas veio para ajudar essas mulheres em suas jornadas.”

Fabíola Kassin, CEO da Hypnotique também celebrou a iniciativa e incentivou a independência profissional de outras mulheres. “Adorei participar desse projeto. Pela revista, por tudo… Recebo muito aquele feedback de inspiração, muita gente jovem. Democratizando a informação, vai antecipar muito e dar um atalho, dar mais força em menos tempo. A maturidade vai chegar mais cedo. É isso que me faz continuar e crescer cada vez mais. Penso que trabalhar muito sem pensar, procurar o que gosta de fazer. O que acham de você, só você tem que achar”, disse. “Sem estudo nenhum, falo que em 80% da vida a mulher pensa no que os outros vão achar. Sinto que a cabeça do homem, às vezes, é mais objetiva que a nossa. Não pode perder esse fio condutor, tem que se impor no mercado de trabalho, familiar, sem pensar no que os outros vão achar. A vida passa rápido”, concluiu.

Confira na íntegra o programa Mulheres Positivas desta semana: