Gabriela Pugliesi e irmãs batem papo sobre gravidez e maternidade no Podcast Mulheres Positivas

Influenciadora e uma de suas irmãs estão grávidas ao mesmo tempo e compartilharam um pouco da experiência inusitada

Divulgação Da esquerda para a direita: Marcella Minelli, Nana Feller, Gabriella Pugliesi e Ornella Minelli



A apresentadora Nana Feller retorna da sua licença maternidade ao Podcast Mulheres Positivas para entrevistar as irmãs Gabriela Pugliesi, Ornella Minelli e Marcella Minelli. Gabriela e Marcella, inclusive, estão grávidas ao mesmo tempo, ambas nas últimas semanas de gestação. Já Ornella tem um filho pequeno, e além de dividir o que já tem de experiência até aqui com as irmãs, faz também o acompanhamento pré-natal das duas. As irmãs compartilharam como contaram uma para a outra sobre a gravidez e que a mãe delas ‘quase infartou’ de tanta emoção. Além de estarem na mesma semana de gestação, ambas estão grávidas de meninos. Elas falaram também como pretendem criar os filhos. Gabriela deve se mudar de volta para a Bahia daqui a alguns meses e quer que o filho tenha bastante contato com a natureza. “Eu acho que é mais importante para a criança até uns 4/5 anos o contato com a natureza. É uma possibilidade minha, então eu quero tentar ao máximo estar com ele na natureza até essa idade. Prefiro isso do que ele ficar dentro do apartamento na cidade grande.” Marcella Minelli comentou sobre os valores e princípios que aproximam as irmãs, mas diz que elas têm personalidades muito diferentes.

Quando questionadas sobre criação, Gabriela e Marcella disseram que não pretendem comemorar com ‘mesversários’. Já Ornella revelou que fez uma festa por mês durante o primeiro ano de vida do filho. “Fiz todos os temas, explorei todos. Chaves, Harry Potter, palhaço, safari… e não tinha mais. Então no último mês, o tema foi o meu filho. Todos os docinhos com fotos dele.” Elas comentaram também sobre o sexo do bebê. Gabriela tinha certeza que era uma menina, mas garante que ficou muito feliz quando descobriu que estava errada. “Eu convenci todo mundo, olha aqui, é menina. Nome, só pensei de menina, porque eu tinha certeza. Minha intuição não falha.” Já Marcella tinha preferência por ter um menino. Por fim, falaram sobre as críticas e como elas, com tantos seguidores, lidam com os comentários referentes à maternidade. “Com Matteo, meu filho, eu consigo defender na hora. Dessa linha ninguém passa. É uma versão minha que eu nunca tinha visto e eu adoro”, comentou Ornella. Já Gabriela diz que não liga mais depois de tantos anos, mas que acha que pode ser diferente se falarem do filho dela. A conversa foi bem emocionante e cheia de risadas. Não deixe de conferir!