Grupo Jovem Pan amplia seu ecossistema de podcast com o lançamento de ‘Mulheres Positivas’

Com estreia nesta sexta-feira, 18, plataforma aborda o universo de mulheres inspiradoras que têm um impacto positivo na sociedade

Jovem Pan O podcast Mulhetes Positivas estreia nesta sexta-feira no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix



O programa “Mulheres Positivas”, recém lançado no canal Jovem Pan News, pelo Youtube, com a apresentação da empresária Fabi Saad, ganha a partir de hoje episódios no formato de podcast para você acompanhar quando e onde quiser. A empreendedora criativa e cofundadora da plataforma de financiamento coletivo Partio, Natalie Feller, será a apresentadora da versão para podcast da franquia que traz o perfil e histórias de mulheres que fizeram de seu trabalho um instrumento de impacto social positivo, além de temas relacionados ao universo feminino no mercado de trabalho. Como 2020 foi o ano do podcast, o “Mulheres Positivas” abraçou este formato, que tem sido companheiro de muitas pessoas em tempos de pandemia.

Com diferentes convidadas a cada 15 dias, esta temporada no podcast ampliará a conversa do mundo feminino sempre pelo prisma e a vivência da mulher. O primeiro episódio do programa trará a conversa de Natalie com Branca Viana, idealizadora e apresentadora dos podcasts “Maria vai com as Outras” e “Praia dos Ossos”. Este último teve mais de um milhão de downloads e ganhou nas categorias melhores podcast 2020 e top episódios de 2020 pelo Spotify e Deezer. O podcast Mulheres Positivas pode ser ouvido pelo canal Jovem Pan News no Youtube e pelo aplicativo Panflix.