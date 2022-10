No Outubro Rosa, especialista alerta para perigos do câncer de mama

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Filipe Guerra deu detalhes sobre as iniciativas da Viziomed para o combate ao câncer de mama

Reprodução/Jovem Pan News Filipe Guerra foi o convidado do programa Mulheres Positivas desta semana



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu o vice-presidente da Viziomed, Filipe Guerra, que falou sobre a importância do diangóstico prévio para o câncer de mama . “Inteligência artificial não é um robô que está ali detectando. A primeira coisa é entender onde ela é aplicada. A da Viziomed é aplicada a imagens médicas. Todo mundo aqui já fez raio-x de tórax, radiografia, mamografia. A inteligência artificial vai ler essa imagem e, se ela detectar alguma lesão, conseguirá identificar, dará uma probabilidade e esse dado será informado aos médicos, inclusive com a capacidade de diagnóstico precoce”, explicou. “Em dez anos, uma em cada quatro mulheres irá desenvolver o câncer de mama. Isso é um dado pesadíssimo. Só que o grande desafio e o seguinte: Esses casos irão existir, o problema é tentar trazer mais diagnósticos.”

A Viziomed, em parceria com o Mulheres Positivas, disponibilizará uma assistente virtual chamada enfermeira navegadora, que auxiliará a paciente a ter um diagnóstico mais rápido. “Para a mulher, quando recebe o resultado, é um choque. Ela não sabe o que fazer nem que médico procurar. A enfermeira navegadora vai acompanhar essa mulher, vai auxiliar e pegar o exame, vai orientar na jornada dela. Parece ser besta, mas acelera o processo de forma vertiginosa”, afirmou. Filipe ainda conta que a enfermeira navegadora terá abordagens diferentes para as mulheres. “É importante que esse contato exija uma técnica. Quando a enfermeira navegadora for abordar essa mulher, ela tem uma técnica para chegar. A enfermeira navegadora nunca vai dizer na hora. Ela volta lá com os filhos e eles informam a situação para ela. A inteligência artificial não toma o lugar do ser humano. O médico que vai ver a mulher de forma holística, ele vai pegar esse dado, mas precisa de algo a mais.”

Guerra conta que seu interesse pelo mundo do diagnóstico preventivo surgiu após passar por um momento difícil com sua mãe na infância. Segundo ele, as avós de todos os três sócios da Viziomed enfrentaram o câncer de mama e, desde então, a pauta tornou-se uma motivação pessoal para a equipe. “Sou rodeado de mulheres, mas tem um fato que marcou a minha vida. Eu tinha 12 anos quando minha mãe entrou no meu quarto e disse assim: ‘Meu filho, descobri um cisto no útero’. Comecei a chorar, eu tinha 12 anos de idade. Só que, graças a Deus, não evoluiu para nada, não era um câncer, não era nada”, contou. “Ali impactou minha vida, a primeira vez que achei que podia ter perdido minha mãe. Quando a gente começou a trabalhar com diagnóstico precoce, o sentimento que veio foi: existem outros filhos que não querem perder sua mãe. Isso inspirou muito a gente. Perdi a minha avó para o câncer de mama, meus dois sócios também, as avós deles tiveram câncer de mama”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Filipe Guerra: