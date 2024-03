Nova temporada do Super Mulheres Positivas traz mudança de cenário e pautas sobre autoestima no pós-maternidade

Episódio da semana traz o relato da criadora de conteúdo digital Fefa Alfano sobre depressão pós-parto

Podcast Super Mulheres Positivas Episódios são às terças-feiras às 19 horas no canal do YouTube da Jovem Pan Entretenimento



Na nova temporada do podcast Super Mulheres Positivas, a apresentadora Nana Feller receberá mães e especialistas no tema da parentalidade. As entrevistas continuam abordando comportamento e desenvolvimento infantil, mas o tema da mulher contemporânea ganha força com reflexões sobre sexualidade e autoestima. Num cenário novo e mais intimista, a estreia foi com a criadora de conteúdo digital Fefa Alfano. Fefa é mãe de dois e relata no episódio sobre sua depressão pós-parto e como os vídeos que ela passou a gravar para as redes sociais são uma forma de troca sobre maternidade com uma comunidade enorme de mulheres. Os episódios são às terças-feiras às 19 horas no canal do YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou nas plataformas de podcast.