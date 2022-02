Patty Leone, apresentadora do ‘Mala Pronta’, dá dicas de como economizar nas viagens; confira

Em conversa com Fabi Saad no ‘Mulheres Positivas’, a influenciadora de turismo deu dicas para viajar com segurança durante o Carnaval

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Patty Leone foi a entrevistada dessa semana no 'Mulheres Positivas'



A apresentadora do novo programa “Mala Pronta“, da Jovem Pan News, Patty Leone foi a convidada do Mulheres Positivas dessa semana. Em conversa com Fabi Saad, Patty contou um pouco sobre o novo projeto. “É um grande passo para mim, porque falar de turismo é uma coisa que eu amo e falar sobre isso para mais pessoas é um privilégio. Viajar é sonhar, fazer história”, disse a influenciadora digital de turismo. O “Mala Pronta” irá desvendar lugares e destinos para quem quer conhecer o Brasil e o mundo, descobrir histórias inspiradoras, explorar roteiros inusitados e viver experiências diferentes. “Que delícia é ver a gente no ar na Jovem Pan, né? É muito gostoso”, afirmou Patty sobre a estreia. A atração é veiculada todos os sábados, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 11 horas.

Produtora de conteúdo, Patty Leone saiu a campo para todos os destinos que foram sendo liberados durante a pandemia do coronavírus. Mesmo agora com o avanço da vacinação e flexibilização de medidas restritivas, a apresentadora defende que não é o momento de se descuidar e pede cautela para os turistas durante as festas de carnaval. “Eu ainda continuo com a história de que a gente precisa de cuidar. Não temos que paralisar. Eu acho que o ‘fica em casa’ já acabou. Acho que temos que sair com responsabilidade. Festa de rua, carnaval de rua, a cada dia que passa isso está sendo jogado para o chão. Agora as festas privadas em clubes, em resorts, isso acontece”, alertou Patty, que sugere que as pessoas fujam das aglomerações, procurem por lugares ao ar livre, como praias e florestas.

A palavra-chave: natureza. “Lugares em que você pode estar junto, curtindo uma música, mas protegido”, afirmou a apresentadora. “O Amazonas é incrível. O Pantanal também. A gente tem uma natureza sensacional. Eu fiz, por exemplo, o Amazonas de barco, de navio e fiz também me hospedando em um hotel de selva”, citou Paty. “O turismo no Brasil é para todos os bolsos. Existe um turismo caro, porque é turismo de luxo, exclusivo. Mas, gente, tem desde pousadas lindas, super acessíveis, com valor legal.” A dica de Patty para economizar é visitar os locais em época de baixa temporada. “Um Réveillon ou Natal é alta temporada no mundo inteiro. Não quero gastar fortuna, não vou nessa época. Eu vou dia 5 de janeiro, para qualquer lugar, com metade do valor. São pequenas coisas que você pode colocar para programar e trazer a sua viagem para o seu bolso”, recomendou a influenciadora.

Um livro, um filme, uma mulher que você admira

Como um livro indicado para as mulheres positivas, a influenciadora de turismo escolheu “Sobre Bicicletas e Sucesso: Como o Sonho de ter uma bicicleta me levou ao sucesso”, do escritor Deivison Pedroza. “É um livro bem despretensioso, mas que se você começar a ler com carinho, vai tirar muitas lições dele. Tem uma mensagem importante por trás”, comentou a apresentadora. Como filme, Patty Leone indicou “Sob o Sol da Toscana”. “É o recomeçar. É uma mulher separada que foi recomeçar a vida. Ela mostra uma coisa muito singela, que dá luz aos funcionários que trabalham com ela. As pessoas que nos ajudam, nos apoiam, nos acompanham, são muito importantes”, defendeu a apresentadora. Como mulher inspiradora, ela lembra de Luiza Trajano, empresária brasileira e dona do Magazine Luiza: “É até um clichê falar isso, mas eu trabalhei com ela e a Luiza deu muita força para o turismo. Ela viu que o turismo é uma motriz de trabalho muito grande. Eu sou muito agradecida que, em um momento de pandemia, ela nos abraçou”.

Confira na íntegra a entrevista com Patty Leone: