Podcast da Jovem Pan mostra a Covid-19 pelo olhar das mulheres

‘Nem todos os dias conseguimos nos manter forte’, diz enfermeira de UTI; comandado por Natalie Feller, o Mulheres Positivas entrevista médicas, pacientes e ativistas em uma série de seis episódios

Reprodução/Instagram/@dra.fernanda_dp A ginecologista e obstetra Fernanda Deutsch Plotzky é a primeira convidada da série "Covid-19 pelo Olhar e Vivência das Mulheres"



O podcast Mulheres Positivas lançou uma série especial para valorizar histórias femininas de habilidade, esforço e superação durante a pandemia do coronavírus. A apresentadora Natalie Feller convidou médicas, pacientes e ativistas de projetos sociais para compartilhar suas experiências no projeto batizado “Covid-19 pelo Olhar e Vivência das Mulheres”. O primeiro de seis episódios foi ao ar no dia 26 e trouxe uma entrevista com a ginecologista e obstetra Fernanda Deutsch Plotzky, colaboradora do Hospital das Clínicas. Ela falou sobre os riscos da Covid-19 para gestantes e puérperas. O segundo episódio foi ao ar nesta semana, onde a enfermeira Francine Jomara Lopes, coordenadora da residência multiprofissional de cuidados ao paciente crítico do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, leva os ouvintes às UTIs com pacientes de Covid-19 em estado gravíssimo.

“Chegam para a gente pacientes de extrema gravidade, inclusive de outras cidades. Estes pacientes precisam da gente, precisamos estar fortes. Mas nem todos os dias conseguimos nos manter forte. Temos nossos familiares e colegas adoecendo, isso acaba desgastando nosso emocional. Quando temos uma perda [de paciente], é muito difícil. E numa pandemia temos várias perdas”, disse Francine. Entre as próximas convidadas, estão uma paciente que ficou semanas intubada e a organizadora de uma campanha de arrecadação de cestas básicas para vítimas da pandemia. Os episódios da série podem ser ouvidos AQUI.

Confira os primeiros episódio da série “Covid-19 pelo Olhar e Vivência das Mulheres”