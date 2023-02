‘Precisamos investir na mulher e devolver tudo aquilo que foi tirado delas’, diz criadora de holding social

Amanda Oliveira tornou-se empreendedora e tem uma professora antiga como principal inspiração para o seu negócio

Reprodução/Jovem Pan News Amanda Oliveira, do projeto Valquírias, participou do programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a empreendedora Amanda Oliveira, criadora do projeto Valquírias. Em entrevista à Fabi Saad, ela deu detalhes sobre como a holding social funciona. “Valquírias é uma holding de iniciativas que geram impacto social. São dez frentes, comitês que trabalham para superar a desigualdade social e a desigualdade de gênero juntos. Se queremos superar verdadeiramente a desigualdade social, precisamos investir e devolver à mulher tudo aquilo que foi tirado delas”, disse. “Quando Valquírias investe na mulher, estamos investindo em quatro, cinco ou seis crianças de uma vez. Temos colabores, são 46 e mais 146 voluntários que vão diariamente. Mais um ecossistema de empresas que apoiam”, acrescentou.

Segundo Oliveira, a ideia para o nome do projeto surgiu como uma inspiração em sua jornada pelo ensino básico. Amanda apoia uma educação disruptiva e tirou lições dos ensinamentos escolares. “A Valquíria [professora] tinha uma coisa diferente da escola. Sofri muito bullying na escola, pelo sistema educacional falho, você coloca uma criança uma olhando para a nuca da outra. Na hora de interagir no recreio, você não tem vínculo, aí vem o bullying”, disse. “No projeto social, a metodologia que Valquíria aplicava nas aulas era em círculo. Estávamos o tempo todo conectados. É importante estarmos conectados. Ela trabalhava a validação positiva. Não notavam a gente por birra, focavam muito nas coisas positivas. Foi muito forte”, afirmou.

A empreendedora ainda citou a importância da arte e do assistencialismo para pessoas em situação de pobreza. “A arte é alimento. Quando você começa a tirar a pobreza da vida de uma pessoa, você tem que substituir pela arte. A arte alimenta a alma, mantém a pessoa ativa e viva”, refletiu. O projeto Valquírias, além de ter enfoque em áreas como o agronegócio, também atua no entretenimento, com uma banda especial que se apresenta em escolas públicas ou presídios femininos. “Cesta básica é importante, mas ela não consegue resolver o problema da pobreza no Brasil, muito menos das extremas”, resume. Como livro, a empresária indicou o Monge e o Executivo, do autor James C. Hunter. “Li muita biografia de mulheres, mas marcou minha vida e dá norte para meus processos de lideranca”, explicou. Como série , ela indicou a produção turca disponível na Netflix “Uma nova mulher”. “Mostra os resquícios da infância, a influência das ancestrais nas atitudes de hoje”, explicou. Como inspiração e mulher positiva, Amanda homenageou a professora Valquíria Plaza. “Minha professora que transformou minha vida e desenvolveu uma força tamanha que me faz ficar de pé para continuar esse impacto”, concluiu.

