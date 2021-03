Prêmio Mulheres Positivas abre inscrições no Dia Internacional da Mulher

Qualquer mulher pode participar e concorrer ao prêmio, basta ser indicada ou se inscrever. Para isso, deve acessar premio. mulherespositivas.com.br e preencher o cadastro da mulher inspiradora que deseja indicar ao prêmio, completando nome, e-mail, telefone e a justificativa do motivo da escolha. A personagem com maior número de votos ganhará um prêmio no valor de R$ 10 mil, oferecido pela patrocinadora do projeto, a Monange, empresa do Grupo Coty no Brasil. O resultado será divulgado na segunda-feira, 29 de março, durante o programa Pânico, da Jovem Pan. O lançamento será realizado em uma edição especial do programa Mulheres Positivas no dia 8 de março, patrocinado por Johnnie Walker, marca do grupo Diageo, e Monange. Neste episódio, participam Regiane Bueno, da Coty, Paula Costa, da Diageo, Bia Napolitano, influenciadora de humor, e Carol Paiffer, do SharkTank, contando suas experiências no mercado de trabalho e inspirações de vida.

Feito por mulheres e para mulheres, a ideia é fruto das lideranças femininas que atuam na Jovem Pan. Marcela Marchi, gerente de publicidade, Karina Kruger, head de marketing e projetos, Emanuellen Trizi, coordenadora de redes sociais, e Fernanda Cyon, diretora do programa, ao lado de Fabi Saad, são apenas alguns dos nomes que participaram da elaboração do projeto que visa homenagear uma mulher inspiradora e que transforma o mundo ao seu redor. Além disso, o Prêmio Mulheres Positivas conta com um time experiente de oito embaixadores: a empreendedora de marketing e comunicação, fundadora da WePick e PopComm, Lelê Saddi, o presidente do G10 Favelas e empreendedor social, Gilson Rodrigues, a CEO e uma das fundadoras do Movimento Black Money, Nina Silva, a CEO do Plano Feminino e presidente do Instituto Plano de Menina, Vivi Duarte, a gerente de TI na Agrega Mobile, Lisiane Soares, a advogada criminalista e coidealizadora do projeto Sentinelas, Izabella Borges, e a vice-presidente de marketing da Coty Brasil, Regiane Bueno. Inscreva-se ou indique uma Mulher Positiva!