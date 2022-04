Prêmio Mulheres Positivas revela as vencedoras de sua segunda edição; veja a lista

Com apoio da Mercedes-Benz, a categoria ‘logística’ estreou na premiação deste ano

Reprodução/Jovem Pan News Márcia Siqueira, a vencedora do prêmio Mulheres Positivas na categoria Empreendedorismo



O Mulheres Positivas, da Jovem Pan News, divulgou as vencedoras do prêmio que leva o nome do programa. A premiação tem o apoio da Mercedes-Benz Caminhões e do Movimento A Voz Delas, criado pela montadora com o propósito de ouvir as mulheres caminhoneiras a fim de conhecer o dia a dia e os desafios de quem faz da boleia uma extensão de sua casa. O programa distribuiu R$ 55 mil entre seis laureadas de diferentes áreas profissionais (veja abaixo). Neste ano, foi incluída a categoria “logística” por sugestão de Ebru Semizer, executiva de marketing, comunicação e inteligência de mercado da Mercedes-Benz do Brasil e uma das idealizadoras do A Voz Delas. “É muito bom ver a nossa ideia realizada”, celebrou Semizer. Mais de 130 mil pessoas votaram no Prêmio Mulheres Positivas. Quem ficou em primeiro lugar foi Márcia Siqueira, dona de um salão de beleza e vencedora da categoria “empreendedorismo”. Márcia recebeu a bonificação máxima de R$ 20 mil pela sua vitória. “Vou investir no meu salão”, contou. “Amo meu negócio de paixão. Adoro o que eu faço. Eu mesma não acreditava em mim. Mas as pessoas falavam: ‘Se inscreve, você vai conseguir’. Estou muito grata. Quero dizer a todas as mulheres que todas nós temos capacidade.”

Conheça as vencedoras

1º lugar – Márcia Siqueira (Empreendedorismo)

Valor da premiação: R$ 20 mil

2º lugar – Renata Macedo (Ação Social)

Valor da premiação: R$ 15 mil

3º lugar – Edna Alves (Educação)

Valor da premiação: R$ 10 mil

4º lugar – Marlene Costa (Logística)

Valor da premiação: R$ 5 mil

5º lugar – Renata Maron (Agronegócio)

Valor da premiação: R$ 3 mil

6º lugar – Patrícia Lemos (Saúde)

Valor da premiação: R$ 2 mil

Mercedes quer ouvir a voz delas

Entre as diversas ações que a Mercedes-Benz promoveu para homenagear as brasileiras, que estão diariamente nas estradas, e proporcionar a elas melhores condições de trabalho, está a composição de um jingle gravado na voz do cantor sertanejo Daniel. A música foi especialmente criada para as caminhoneiras e para as cristais (companheiras de caminhoneiros que os acompanham na boleia) que rodam por esse imenso país. Um vídeo, com imagens delas em várias situações com os seus caminhões, complementa a mensagem de reconhecimento a essas mulheres de fibra e de garra. O vídeo e o jingle podem ser conferidos nas redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. A ação contou ainda com depoimentos de influenciadores e vídeos no Tik Tok.

“Essa homenagem é uma iniciativa do Movimento A Voz Delas, criado pela Mercedes para conscientizar a sociedade sobre a importância da participação das mulheres no transporte como forma de empoderamento e equidade de gênero na atividade”, afirma Ebru Semizer. “A Mercedes ouve cada voz das estradas e está amplificando cada vez mais as vozes femininas, que são desafiadas todos os dias na profissão de caminhoneiras.”

Um exemplo do que falou Semizer foi a ação realizada no Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A Mercedes-Benz reverenciou as caminhoneiras e as cristais que viajam Brasil afora e conhecem bem a realidade e os desafios das estradas com a campanha “Caminhão A Voz Delas”, que instigou mulheres a interagirem com as redes sociais da marca, votando em enquetes para escolher itens, nome e visual do Novo Actros, caminhão desenvolvido especialmente para o Brasil.

A próxima ação do movimento A Voz Delas será o lançamento do Caminhão Delas. Um caminhão feito por mulheres e para mulheres. “Queremos que as caminhoneiras e as cristais nos ajudem a escolher os itens que não podem faltar neste caminhão e que irão facilitar o dia a dia delas. Para isso, basta acessar o site www.avozdelas.com.br/caminhaodelas e participar. Este caminhão vai rodar o Brasil para levar informação e saúde. Vamos realizar alguns eventos com ele nas paradas dos caminhoneiros, interagir com o nosso público e conscientizá-lo sobre a importância das mulheres nas estradas”, explica a executiva.

Confira abaixo o vídeo do programa Mulheres Positivas que revela as vencedoras da premiação: