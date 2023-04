Prêmio Mulheres Positivas revela vencedoras de terceira edição; confira lista

Seis mulheres de áreas como empreendedorismo, educação, saúde e agronegócio foram homenageadas em programação especial conduzida pela apresentadora Fabi Saad

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas foi ao ar com uma comemoração especial em homenagem a mulheres que encaram projetos em diferentes áreas. A apresentadora Fabi Saad reuniu dezenas de empreendedoras, artistas e profissionais para revelar as vencedoras da terceira edição do Prêmio Mulheres Positivas. Ao todo, representantes de diferentes marcas homenagearam mulheres de áreas como empreendedorismo, educação, saúde, agronegócio e logística. O evento foi decidido através de uma votação popular e gratuita na plataforma Mulheres Positivas. Ao todo, cada categoria indicava três finalistas, sendo as mais bem votadas presenteadas com quantias de R$ 2.000 a R$ 20 mil reais, a depender de um ranking geral.

Na categoria da educação, a vencedora foi a professora de educação física Tammy Aline. A profissional foi inscrita por sua turma de alunos de uma escola pública em Contagem, Minas Gerais. Ao Mulheres Positivas, ela revelou ter se surpreendido com o resultado. “Estou muito feliz com o prêmio. Foram meus alunos que me inscreveram. Estou feliz e muito surpresa. Esse prêmio é para uma pessoa que acredita no poder transformador da educação, só tenho a agradecer por todos que votaram e acreditaram. Muito obrigada, de verdade. Estou muito feliz”, disse. Na área da logística, a estatueta Mulheres Positivas foi para a caminhoneira Verônica Potência. “Como todo sabem, tenho 34 anos e quero agradecer a cada um que dedicou, me ajudou muito para conseguir ganhar essa premiação. O pessoal da empresa, familiares, conhecidos. Agradecer a cada um de vocês”, relembrou.

No agronegócio, a jovem paulista Isabela Leopoldino fez um discurso para relembrar sua trajetória na área ao lado do pai. “Não imaginava chegar aonde cheguei, o setor onde trabalho é muito masculino. Onde trabalho com meu pai, sou só eu de mulher, participo de todas as etapas, desde a plantação até as entregas, inclusive entregas de caminhão”, contou. “Estou muito feliz por estar aqui hoje. É a realização do meu sonho. Estou para dizer para mulheres que nunca desistam do seu sonho, que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Sempre ajudei meu pai, desde a plantação até a entrega do consumidor final. Sempre entreguei a cana na caminhonete. Hoje eu trabalho com o caminhão, fazendo a entrega”, descreveu.

Também em Contagem, Minas Gerais, a empreendedora Patrícia Pereira Borges foi homenageada por sua iniciativa de incluir mulheres nos processos de marketing e vendas digitais. “Sou muito feliz pelo prêmio, nesse momento focado em mulheres que querem ter seu negócio e não sabem estar no online para divulgar e saber onde estar. Mulher pode estar onde quiser, esse prêmio é nosso”, comemorou. “Trabalho com marketing digital há 12 anos, pensei em ajudar mulheres. O foco do meu curso é para aqueles negócios de casa, da comida, de tudo. A ideia é essa, mostrar que podem divulgar, independentemente do tamanho delas. Estou fazendo isso graças ao projeto social Casa Aberta. A ideia é fazer a transformação na vida de outras pessoas usando o empreendedorismo delas e o meu”, agradeceu.

As ações sociais também foram relembradas pelo Mulheres Positivas com uma categoria especial no evento. A vencedora Renata Lima fez um discurso motivacional sobre suas origens e o projeto Casa Aberta. “Esse troféu não é da Renata Lima, é de todas nós que votaram e acreditaram. Quero dizer que não importa qual é o seu sonho, não deixe ninguém dizer que você não pode. Lute, independentemente dos obstáculos e dificuldades”, aconselhou. “Certamente, no meio do caminho, você encontrará pessoas dispostas a te ajudar. Não importa quantas vezes a gente cair, o importante é quantas vezes a gente estende a mão para ajudar umas às outras a se levantar. Nós mulheres somos a maioria da população, mas infelizmente ainda ocupamos os menores espaços, seja ele na política ou nas grandes empresas. Sou moradora de periferia, cresci naquele local acreditando que poderia ter um futuro melhor e fazer para os meus”, desabafou.

A enfermeira especialista em transplantes Salete Freire também foi homenageada e agradeceu ao projeto e a seus familiares. “Para mim é um prazer estar aqui participando desse projeto tão bonito. É muito gratificante saber quantas pessoas votaram em mim. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, também a minha coordenadora, que me inscreveu e me inspirou. Em especial ao meu esposo e ao meu pai, que votaram imensamente. Agradecer aos que votaram em mim diretamente e indiretamente. Esse prêmio não é só meu, espero muito incentivar todas elas porque somos e podemos tudo. O que a gente quer, a gente vai conseguir. Somos poderosas”, concluiu.

Confira na íntegra o Prêmio Mulheres Positivas 2023: