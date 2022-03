Queremos facilitar a vida das mulheres nas estradas, diz executiva de marketing da Mercedes-Benz

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Ebru Smizer falou sobre o Movimento A Voz Delas, criado por ela, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre as necessidades das caminhoneiras brasileiras

Reprodução/Jovem Pan News/Mulheres Positivas Ebru Smizer, executiva de marketing da Mercedes-Benz Caminhões



O programa Mulheres Positivas recebeu nesta segunda-feira, 21, Ebru Smizer, executiva de marketing da Mercedes-Benz Caminhões. Ela foi a responsável pela criação do Movimento A Voz Delas, que tem como objetivo melhorar a vida das mulheres caminhoneiras. Criado há dois anos, o projeto ouve as mulheres que estão trabalhando nas estradas brasileiras e tenta fazer ações práticas para melhorar o cotidiano delas, tendo chegado a reformar um ponto de parada, acrescentando todos os elementos necessários para o bem-estar de uma caminhoneira, como banheiros femininos e fraldário [para o caso de filhos].

“O movimento começou em 2019. A gente sempre fala que ouve as estradas e cada voz e a gente estava percebendo muitos comentários das mulheres que estão nas estradas de que não tem condições boas para elas, não tem estrutura para elas dirigirem os caminhões ou até acompanhar os maridos. Então, começamos a pensar como poderíamos ajudar. Criamos esse movimento que o objetivo é criar uma certa consciência sobre isso, fazer as vozes delas serem ouvidas pela sociedade e sejam compreendidas. Que a gente consiga fazer alguma coisa para melhorar realmente o dia-a-dia delas”, contou Ebru.

Ela contou que a primeira ação do Movimento foi uma reforma em uma parada de caminhões de um posto de gasolina em Goiânia. “A gente fez um exemplo de como deve ser uma parada de um caminhão. Banheiro feminino, fraldário, lavanderia, várias coisas. Fizemos um exemplo. E fizemos uma parceria com o dono do posto e, até hoje, ele nos fala o quanto aumentou a circulação dele naquele ponto, porque é claro, quando tem uma estrutura melhor, as pessoas escolhem esses lugares”, explicou. Atualmente, o movimento possui uma plataforma na qual compartilha informações, legislações, oportunidade de emprego para mulheres, dicas de segurança nas estradas, além de uma parte para empresas se tornarem parceiros e contribuírem com a qualidade de vida das mulheres que trabalham nas estradas do país.

A executiva ainda anunciou que o prêmio Mulheres Positivas agora possui uma nova categoria, na área de logística, com o objetivo de premiar a atuação profissional de uma caminhoneira. “Esse é o primeiro ano e, a gente quer premiar uma caminhoneira, uma motorista, uma mulher que faça parte da vida na estrada. Estou muito ansiosa”. O prêmio dá R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro, R$ 5 mil para o quarto e R$ 3 mil para o quinto lugar, além de outros prêmios em produtos. “Eu quero muito ver a vencedora com o prêmio na mão, dizendo ‘olha, eu estou aqui, ganhei e você também pode'”, comentou Ebru.

A próxima ação do Movimento A Voz Delas será o lançamento de um caminhão que vai rodar o Brasil levando elementos para facilitar a vida das mulheres que estão nas estradas. “A gente vai usar esse caminhão para levar informação. A gente vai fazer campanha de saúde. A gente vai fazer alguns eventos com ele. Nas paradas dos caminhoneiros, a gente vai ficar com ele, interagindo com o nosso público e para mostrar como ele ficou e conscientizar o público, sobre a importância das mulheres nas estradas