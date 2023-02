Super Mulheres Positivas: podcast sobre maternidade reestreia na Jovem Pan

Em encontros íntimos e informativos, Nana Feller conversa com especialistas neste universo

Arte/Jovem Pan Apresentado por Nana Feller, podcast Super Mulheres Positivas vai ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras



O tema maternidade, que antes era temporada, agora tem casa fixa no novo podcast da Jovem Pan. Com uma playlist própria apresentada por Nana Feller, o Super Mulheres Positivas chega em 2023 com uma programação recheada de conversas com especialistas sobre educação, alimentação, desenvolvimento e comportamento infantil. Outras mães também enriquecerão as conversas com relatos e vivências pessoais. O primeiro episódio já está no ar e traz dois pais para discutir a paternidade ativa. Renato Feller — que inclusive é o marido da Nana — e Daniel Monastero, junto com a esposa Cecília Paterno, compartilharam a experiência deles como pais que participam ativamente da criação e cuidados dos filhos. Durante a gravação no estúdio, as bebês dos casais estavam presentes, já que ainda estão amamentando.

Quando perguntado sobre como cuidar do seu filho desconstrói sua própria masculinidade tóxica, Renato Feller responde: “As crianças que têm pais mais participativos que antigamente vão ser diferentes, não tem como não ser… Tomara que o meu filho cuide melhor de outras pessoas do que eu cuido”. Sobre dividir as tarefas com a mãe, Renato destaca que “isso é dia a dia, eu não sou 50% todos os dias”. Depois, falando diretamente para Nana, declarou: “Tem dias em que eu sou 80% e você é 20%, tem dias que você é 90% e eu sou 10%, tem muito de como a criança está naquele dia e como o adulto está. Se algo deu certo [naquele dia] ou errado. Saber quando dar espaço para o outro é importante”.

Sobre criar três filhas mulheres e as referências que ele tem, Daniel Monastero responde: “A maior referência [observando outros paiss] é o que você não quer ser. E a outra referência é a mãe podando esses comportamentos enraizados masculinos… Eu me preocupo muito com o que a Cecília pensa sobre mim e muito pouco sobre o que os outros pensam sobre mim.” Os episódios serão publicados quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, nos principais tocadores de podcast e no perfil Super Mulheres Positivas. “Fiquem ligados que ainda terão muitas novidades para nossos ouvintes”, assegura Nana Feller.