Suzana Alves desabafa sobre ‘cancelamento’ após sucesso como Tiazinha: ‘Não podia me defender’

Em entrevista ao Mulheres Positivas, a atriz deu detalhes sobre as amizades que manteve após alcançar a fama com a personagem

Reprodução/Jovem Pan News A atriz Suzana Alves, conhecida como Tiazinha, foi a convidada do Mulheres Positivas desta semana



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a atriz Suzana Alves. Em entrevista à Fabi Saad, ela desabafou sobre a fama da personagem Tiazinha — sucesso na Band entre o final dos anos 1990 e o começo dos 2000 — e como esse trabalho a transformou. “A Tiazinha me trouxe tanta profundidade, tem um lado maravilhoso isso. O que eu não quero ser… Não a Tiazinha, mas não quero ser escrava de um corpo, de um rosto que não tem rugas, de um cabelo que não vai ficar branco. Para chegar a esse nível, primeiro precisava ter vivências comigo mesma, com a minha história. Eu sofri muito com os cancelamentos da época. Só que naquela época eu não podia me defender, você não tinha acesso”, explicou. “A pessoa [jornalista] não colocava o que você falou, mas o que queria colocar na entrevista. A pessoa não ia nas redes sociais, onde se retrata. Inventavam muitas histórias a meu respeito. Acho que isso mudou muito. Era mais difícil despontar na mídia, hoje é muito mais fácil. Como tudo é online, tudo é possível e pode acontecer”, refletiu.

Suzana contou que sonhava em ser artista e famosa desde a infância e relembrou o passado com amigos. “Nossa história está pronta, às vezes a gente sai do caminho e vai para a direita, para a esquerda, dá tropeços e pega atalhos. Mas mesmo as decisões, tudo faz sentido depois. Acredito que era a forma que tinha que ser comigo para que eu compreendesse meu propósito. Tudo que a gente recebe quando é criança é forte e fica marcado, seja um trauma ou uma coisa boa”, disse. “Eu cresci, eu sempre fui artista e não me via em uma profissão diferente. Foi um passo que uma hora poderia acontecer. Na adolescência, minhas amigas faziam novelas no SBT, na Rede Globo. A gente tinha esse sonho. O auge era ir para a televisão, era meu sonho e meu projeto de vida”, recordou.

Após o sucesso nos anos 2000, a atriz conta que não manteve tantas amizades como imaginava. Ao relembrar o passado, ela reconhece momentos de ingenuidade e que manteve laços de outros núcleos de sua vida pessoal. “Eu tinha amigos que já eram meus amigos, eu não fiz grandes amigos no meio artístico. Talvez o problema era eu, mas primeiro que eu não tinha tempo”, justificou. “Eu tive pessoas que conviveram comigo e achava que eram amigos, eu era muito ingênua. Tenho amigas de anos, maravilhosas, com quem tive várias crises. Quem não teve crise? A gente sempre decidiu perdoar, conhece o coração e conhece o caráter. Nessa transição a gente vê quem são as pessoas na carreira”, pontuou.

Como livro, Suzana Alves indicou “Uma Vida Com Propósito”, que ela acredita ser uma leitura para ressignificar e refletir sobre a própria vida. Sobre filme, a atriz afirmou gostar de “Matrix”, sucesso estrelado por Keanu Reeves. Como referência pessoal, ela trouxe o exemplo de superação da ativista Malala Yousafzai. “Ela descobriu o propósito dela muito cedo, a gente leva tantos anos para descobrir o propósito… Admiro muito”, opinou. A famosa Tiazinha ainda deu um conselho para outras mulheres. “Fica difícil encontrar o seu propósito se você está tão ocupada no propósito do outro. Vejo tantas mulheres maravilhosas sofrendo tanto e disfarçando, não conseguem chegar ao seu potencial. Elas não chegam nem a tentar, já acham que não vão conseguir”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Suzana Alves: