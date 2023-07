Vice-presidente da Algar Telecom conta como deixou casa da mãe aos 15 anos para estudar em Minas Gerais

Em entrevista ao Mulheres Positivas, empreendedora goiana revelou que redescobriu sua trajetória profissional durante intercâmbio na França

Reprodução/Jovem Pan News Zaima Milazzo foi a convidada do programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Zaima Milazzo, vice-presidente da Algar Telecom. Em entrevista à Fabi Saad, ela deu detalhes sobre como descobriu sua paixão pela área da Engenharia e se mudou do interior de Goiás para Uberlândia, em Minas Gerais. “De Goiás para o mundo, minha trajetória é mais ou menos assim: saí do interior, de alguma maneira fazendo diferença no setor de telecomunicações. Mãe do Enzo e mãe da Helena, esposa do Flávio. Sou apaixonada por inovação, trabalho com algo que realmente eu amo. Eu sempre fui bem curiosa e custosa, para falar a verdade. Sempre fui muito desbravadora. Quando eu morava em Itumbiara, infelizmente não tinha universidade, não tinha opção. A opção era sair para estudar, só que eu tinha pensamentos diferentes dos da minha mãe”, contou. Durante a adolescência, ela se mudou sozinha para o interior mineiro, onde seguiu estudando até a faculdade. “Já sabia que queria seguir esse mundo da engenharia, aprendi a gostar de matemática, percebia que eu era boa. Só que a minha mãe queria que eu continuasse perto dela. Morava em casa de amigos, corajosa, com bolsa em uma escola em Uberlândia. Minha família é muito simples, não tinha condição de me manter. Arrumei lugar para eu morar e não haveria custos. Não tinha como ela falar não”, detalhou.

Mesmo cursando engenharia, Milazzo já sabia que teria um futuro diferente. Ela não simpatizava com a ideia de propriamente ser engenheira, até que conheceu uma nova possibilidade com o empreendedorismo durante um intercâmbio na França. “Eu já sabia que não queria trabalhar com engenharia, mas seguir outros caminhos. Estudei na França por um ano e pouco em Lyon, lá eu fiz um módulo inteiro sobre gestão de empresas e realmente tive certeza que gostaria de seguir o caminho de administração e gestão. Desde que me formei, fui para esse caminho”, disse. Por estar em uma área de maioria masculina, Zaima conta que a convivência a levou a aprender sobre os desafios do mundo corporativo. “É um mundo de homens, éramos 5 meninas em uma sala de 40. É um mundo muito masculino. Essa questão de viver num mundo masculino foi uma paisagem para mim. Você convive, e isso me ajudou no mundo corporativo, acostumei com a dinâmica masculina. A gente trabalha a lógica e a resolução de problemas”, acrescentou.

Como dica, ela relembrou sua primeira disputa para um cargo de liderança para citar a importância da preparação e das lições para determinados cargos na trajetória profissional. “Passei a ser chefe de muitos colegas. De verdade, eu não tive dificuldade, já tinha um bom relacionamento e acabou que funcionou bem. Descobri que gosto de liderar pessoas. Na época, eu não era madura suficiente e não recebi isso muito bem. Mas foi excelente, percebi que precisava me preparar melhor. Procurei área de talentos humanos, de preparação”, relatou. “Quando surgiu a oportunidade, eu estava de licença maternidade e meu nome foi levantado. Eu estava nesse caminho. Tenho uma visão sempre positiva, passos para trás na carreira acontecem sempre. Para trás só se for para tomar impulso, é essa a mentalidade. Será que era a hora certa? Tem que ter uma positividade em tudo o que acontece, é um aprendizado”, desabafou.

Como livro, Zaima Milazzo indicou “Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o caos”, de Nassim Taleb. “É algo que trago para a vida, aprender com os problemas e as vitórias. Tudo passa”, disse. Como filme, ela relembrou o clássico “À Procura da Felicidade”, estrelado por Will Smith. “É maravilhoso. Sobre não desistir nunca, ter um pensamento positivo”, contou. Como mulher positiva, a engenheira afirmou se inspirar na trajetória da ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher. “Ela é desbravadora. Primeira mulher numa posição tão importante, uma estrategista sensacional, fez história e ajudou a transformar a Europa que a gente conhece. Admiro muito ela”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Zaima Milazzo: