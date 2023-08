‘Você é inteligente, que orgulho’: Por que o elogio não constrói a autoestima da criança?

A psicopedagoga Isa Minatel falou sobre o tema no podcast Super Mulheres Positivas, comandado pelas apresentadoras Nana Feller e Mariana Ruske

Por mais que seja sua intenção, esse tipo de abordagem não vai ajudar a construir autoestima nem a autoconfiança da sua criança. A médio prazo, pode inclusive ter o efeito contrário, porque a autoestima e confiança são construídas de dentro para fora. Mas, então, como ajudar meu filho nesse processo tão importante para o resto da vida dele? A resposta não é simples, mas a pergunta é fundamental. Tão fundamental, que Nana Feller e Mariana Ruske, as co-hosts da minissérie “A Ciência por Trás do Comportamento da Criança”, do podcast Super Mulheres Positivas, resolveram dedicar um episódio inteiro ao assunto, chamado “Autonomia e Autoestima”.

Elas acertaram em cheio: da escolha da convidada, a psicopedagoga Isa Minatel, à forma como o tema foi abordado, o episódio passa por pontos cruciais e nos convida a reflexões que podem mudar a forma como você cria seus filhos. Em um papo divertido e profundo, algumas perguntas chegam à mesa e vão sendo respondidas. Quando a autoestima começa a ser construída? Quando ela “termina” de ser construída? Por que elogio não constrói autoestima? O que a autonomia tem a ver com esta conversa? Qual o meu papel neste processo todo? Quer um spoiler? Começa no dia 1 da vida da criança. Não termina nunca, e os primeiros anos são os pilares. Elogio é bom, mas precisa de atenção para que não se torne mais prejudicial do que construtivo. Autonomia é a palavra-chave. Seu papel é fundamental. Para entender melhor tudo isto, não deixe de ouvir. Vale cada minuto.

