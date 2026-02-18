Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que o desfile que homenageou Lula irá ajudar ou atrapalhar o projeto de reeleição?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que o desfile que homenageou Lula irá ajudar ou atrapalhar o projeto de reeleição?

A escola de samba do Rio de Janeiro Acadêmicos de Niterói homenageou Lula com o enredo ‘Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil’

  • Por Jovem Pan
  • 18/02/2026 17h27
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
