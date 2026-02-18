ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que o desfile que homenageou Lula irá ajudar ou atrapalhar o projeto de reeleição?
A escola de samba do Rio de Janeiro Acadêmicos de Niterói homenageou Lula com o enredo ‘Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil’
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
Você acredita que o desfile que homenageou Lula irá ajudar ou atrapalhar o projeto de reeleição?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.